Laia Sanz reaparece ocho meses después en el Andalucía Rally: "Vengo de un año en blanco, quiero coger la forma"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Laia Sanz ha reaparecido este martes ocho meses después de su última competición en el Andalucía Rally, que ha arrancado en la localidad gaditana de Villamartín, ya recuperada de la lesión que sufrió en la mano derecha y con el objetivo de ir "cogiendo la forma" antes de afrontar el Dakar 2021, la gran cita de cada temporada que se disputará en Arabia Saudí.

La piloto de GasGas regresó a la competición con una aparatosa caída, pero según explicó la catalana, "sin graves consecuencias", salvo su posición en la clasificación. "El suelo estaba más resbaladizo de lo que parecía, iba muy rápida y he entrado demasiado pasada en una curva. Por suerte, no me he hecho demasiado daño", dijo Sanz, que no se enfundaba el mono desde que terminase su décimo Dakar consecutivo, a finales de enero.

Sanz cruzó la meta en la 27ª posición, a 54 segundos del primero, el australiano Toby Price, pero su principal objetivo ahora es otro. "Vengo de un año en blanco por la lesión en la mano, así que el objetivo es ver qué tal me siento e ir cogiendo la forma", reconoció.

"Es muy buena noticia para mí volver a estar en una carrera, aunque éste no sea un rally normal, sino más bien una prueba tipo Baja. Sea como sea, es una gran oportunidad para entrenar", añadió la 18 veces campeona del mundo de motos, que sabe que "no es la mejor manera de empezar" en Andalucía tras su caída, pero destacó que se sintió "bien con la moto" pese a haber recibido varios puntos de sutura.

"Es una pena haber perdido tiempo porque los cronos están muy ajustados y este miércoles tendré que salir detrás de muchos pilotos, así que habrá más polvo y será más difícil", finalizó Sanz en su vuelta a la competición.