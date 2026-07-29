Laia Sanz reflexiona sobre la fortaleza mental: "La cabeza también compite"

La piloto de trial y de coches Laia Sanz ha reflexionado sobre la fortaleza mental. - FONTBELLA

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La catorce veces campeona del mundo de trial y seis veces campeona del mundo de enduro Laia Sanz ha analizado la importancia de la fortaleza mental en el deporte de alta competición en el cuarto episodio del pódcast '¡A tu salud!', espacio promovido por Font Vella, y afirmó que "la cabeza también compite".

Sanz ha explicado que la gestión mental constituye en múltiples ocasiones la diferencia entre ganar y perder en las disciplinas de máxima exigencia. "La cabeza también compite. Obviamente, tienes que estar muy en forma, pero la cabeza, yo creo que, en deportes tan duros, es prácticamente más importante", destacó.

Asimismo, Sanz ha abordado el impacto del miedo y de la presión interna durante sus más de dos décadas de trayectoria profesional en pruebas como el Campeonato del Mundo de Trial y el Rally Dakar. A este respecto, ha señalado que la exigencia ha sido una constante en su carrera y ha explicado que con los años ha aprendido a confiar más en los ritmos de la vida.

Por otra parte, Sanz ha reflexionado sobre el autoconocimiento como una herramienta clave para mejorar el rendimiento deportivo y personal. En esta línea, la deportista ha reivindicado la importancia de pedir ayuda en los momentos difíciles y ha defendido la necesidad de normalizar el cuidado de la salud mental en el ámbito deportivo.

El nuevo capítulo del pódcast '¡A tu salud!' ya se encuentra disponible en plataformas digitales como YouTube y Spotify. La iniciativa de Font Vella busca explorar experiencias y hábitos sobre bienestar a través de conversaciones con personas de distintos ámbitos.