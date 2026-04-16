Laura Martínez y Ariane Toro dan dos bronces a España en el inicio del Campeonato de Europa de judo

Laura Martínez Abelenda, con su bronce en el Campeonato de Europa de judo de 2026. - EUROPEAN JUDO UNION

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegación española ha logrado este jueves dos medallas de bronce en el inicio del Campeonato de Europa de judo en categoría sénior, que se está celebrando en Tiflis (Georgia), gracias a las cosechas de Laura Martínez en -48 kg y de Ariane Toro en -52 kg.

Martínez volvió a demostrar fiabilidad en grandes citas, subiendo al podio tras una actuación sólida. En el combate definitivo, atacó de modo más refinado frente al estilo agresivo de su rival azerbaiyana Shafag Hamidova; la madrileña resolvió con un 'ko-uchi-gake' a menos de dos minutos del final y gestionó luego esa ventaja con destreza táctica.

Por su parte, Toro firmó otra buena actuación y en su pelea por el bronce apenas necesitó minuto y medio para imponerse a la neerlandesa Naomi van Krevel, sumando dos 'waza-aris' gracias a la eficacia de su 'ashi-waza'. Un 'ko-uchi-gari' seguido de un 'ko-soto-gari' resultaron decisivos para asegurar un triunfo claro y confirmar su gran momento.