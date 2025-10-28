Lena Moreno consigue el bronce de -67 kg en el Mundial de taekwondo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La taekwondista española Lena Moreno Reyes ha conseguido este martes una medalla de bronce en la categoría de -67 kg durante el Campeonato del Mundo sénior, que se está disputando en Wuxi (China), tras haber perdido en semifinales por 0-2 (3-6 y 2-2) contra la húngara Luana Márton.

En el Wuxi Taihu International Expo Center de esta ciudad cercana a Shanghái, Moreno empezó su andadura en los dieciseisavos de final y ganó por 2-0 (3-0 y 8-0) a la ucraniana Alisa Pavlenko. Y luego en octavos de final derrotó por 2-1 (0-1, 8-0 y 12-0) a la kazaja Nuray Khussainova.

En el combate de cuartos de final, que era para asegurarse medalla con el acceso a las 'semis', la joven madrileña venció por 2-0 (4-0 y 5-3) a la surcoreana Min-ju Kwak. Aunque Márton apartó a Moreno de la final, uno de los dos bronces del torneo ya lo tenía adjudicado.

Peor le fueron las cosas al catalán Joan Jorquera en -68 kg. Inició su camino en treintaidosavos de final con victoria por 2-0 (13-0 y 12-4) ante el libanés Michel Zeinoun y después en dieciseisavos ganó por 2-0 (5-1 y 14-2) al japonés Rei Tsuruoka; sin embargo, en octavos perdió por 1-2 (4-2, 2-2 y 3-4) contra el senegalés Mouhamadou Mansour Lo.