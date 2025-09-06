La 'Leonas' quieren cerrar el Mundial con buen sabor de boca ante Japón

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de Rugby XV cierra este domingo (13.00 hora peninsular española) su participación en la Copa del Mundo de 2025, que se está disputando en Inglaterra, enfrentándose a Japón, su último rival de la fase de grupos, en un duelo en el que buscan revancha tras sus dos derrotas recientes ante las 'Sakura Fifteen' para acabar el torneo con buen sabor de boca.

Las 'Leonas' encaran el último encuentro del Mundial de Inglaterra, después de quedar matemáticamente fuera de los cuartos de final tras las derrotas ante Irlanda (42-14) y Nueva Zelanda (62-19), la vigente campeona mundial.

Este domingo, a partir de las 13.00 hora peninsular española, las pupilas de Juan González Marruecos se enfrentan a Japón, campeona de Asia los tres últimos años y que tampoco ha ganado ninguno de los dos encuentros previos en la fase de grupos. En el equipo español habrá ánimo de revancha, ya que las niponas se llevaron el triunfo en los dos encuentros de preparación para el Mundial disputados en julio en el país asiático.

En el primero de ellos, en Kitakyushu, Japón ganó por 32-19, y una semana después, en Tokio, se impuso también por 30-19, en dos duelos muy igualados. Y es que las 'Sakura Fifteen' se han llevado la victoria en los cuatro enfrentamientos más recientes, por lo que hay que remontarse hasta el Mundial de Barcelona en 2002 para el último triunfo español ante el equipo nipón, por un contundente 62-0. Antes, España las ganó en 1991 en Cardiff.

Actualmente en el puesto 13 del ranking mundial, las 'Leonas' se miden a un rival de gran calibre y que, como la 12ª mejor selección del mundo, sobre el papel es favorita ante España. Un duelo de mucha dificultad que requerirá una especial concentración, con el objetivo claro de conseguir una victoria que les permita cerrar el Mundial con buen sabor de boca.

Para el encuentro, que se disputa en el York Community Stadium, el cuerpo técnico liderado por González Marruecos ha realizado siete cambios en el XV inicial respecto a las jugadoras que alineó para el duelo ante las irlandesas.

En delantera, sólo repiten Lourdes Alameda, que volverá a vestir además el brazalete de capitana, y Ana Peralta, mientras que en la línea de tres cuartos se mantiene la formación, exceptuando la salida de Claudia Cano por Lea Ducher, que llevará el dorsal 12 a la espalda.

"Cada partido tenía un plan. En cada momento hemos tratado de sacar un equipo que se ajustase mucho al plan de partido. Buscamos un poco de frescura en las jugadoras. Creo que llegamos al tercer partido en una buena situación a nivel físico", explicó el seleccionador su decisión de incorporar siete cambios en el XV titular ante Japón respecto al equipo que comenzó frente a las del trébol.

González Marruecos, en la previa del último duelo del Mundial, mostró su "plena confianza" en todo el grupo. "A día de hoy, de las 32, ya han jugado 31 jugadoras, habla bastante bien del nivel general del equipo. Tenemos mucha confianza en las jugadoras que salen, y en las que van a salir", dijo.

"Pensamos que va a ser un partido muy apretado contra Japón. Creemos que puede terminar y llegar a definirse el partido en los últimos minutos. Estamos pensando mucho en qué equipo queremos que acabe y el perfil de equipo que termine", concluyó la valoración del técnico.