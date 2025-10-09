'Los Leones' abrirán en Butarque su ventana con un partido "crucial" y vivirán en Málaga un "colofón de lujo"

De izquierda a derecha, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Leganés, Clara Polonio; el director general del CD Leganés, Martín Ortega; el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco; el CEO de la RFER, Txus Mardaras; y Martín Mantovani.- RFER

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Real Federación Española de Rugby (RFER), junto con el Ayuntamiento de Leganés y el CD Leganés, celebró este jueves en el Estadio Ontime Butarque la presentación del partido de la selección española masculina de Rugby XV ante Irlanda A, un encuentro "crucial para el desarrollo" del rugby español y que abrirá la ventana internacional el próximo sábado 8 de noviembre.

El encuentro, que enfrentará a España contra la potente selección de Irlanda A, se disputará el sábado 8 de noviembre a las 17.00 horas. La cita marca la primera vez que el rugby XV se juega en Butarque y será la primera vez que una selección nacional masculina senior de Irlanda se enfrente a 'Los Leones' en territorio español.

El acto de presentación contó con la presencia del alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco; la concejala de Deportes, Nuevas Tecnologías y Régimen interior del Ayuntamiento de Leganés, Clara Polonio Córdoba; el director general del CD Leganés, Martín Ortega; y el CEO de la RFER, Txus Mardaras.

Desde la federación, agradecieron la colaboración de todos los implicados en la organización del encuentro. "Este partido es crucial para el desarrollo de nuestro rugby y para nuestra afición en Madrid. Nuestro objetivo es ambicioso: llenar el Estadio Ontime Butarque y que esta sea una auténtica fiesta. Por ello, impulsaremos una gran 'fan zone' para que Leganés se llene de rugby y disfrute de un partido del más alto nivel europeo", avanzó Mardaras.

"Estamos encantados de poder dar la bienvenida al rugby en el Ontime Butarque", destacó por su parte Martín Ortega, Director General del CD Leganés. "Creemos que va a ser una gran fiesta del deporte y abrir nuestras instalaciones a diferentes eventos está sin duda dentro de nuestras líneas estratégicas", agregó.

Por último, Miguel Ángel Recuenco puso en valor "tener un partido de rugby de primer nivel en la ciudad". "Un deporte cargado de valores y en el que el respeto y la caballerosidad son siempre bandera. Invitamos a todos los vecinos y vecinas de Leganés a disfrutar de este espectáculo deportivo, que no dejará indiferente a nadie", concluyó el alcalde de Leganés.

'LOS LEONES' TAMBIÉN AFRONTAN EN MÁLAGA EL DESAFÍO DE FIYI

También este jueves, Málaga acogió el acto de presentación del partido que cerrará la ventana internacional de noviembre de 'Los Leones' en el Estadio Ciudad de Málaga, que será el escenario del duelo de altura entre España, número 14 del ranking mundial, y Fiyi, novena del mundo. El encuentro se disputará el sábado 22 de noviembre a las 17.00 horas.

Al acto, que tuvo lugar en la capital malagueña, asistieron el presidente de la Diputación de Málaga, José Francisco Salado; el presidente de la RFER, Juan Carlos Martín 'Hansen'; el director de Eventos e Instalaciones deportivas de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas; y el presidente del Club de Rugby Málaga, José María Maestro.

'Hansen' quiso "agradecer enormemente a la Diputación de Málaga, y en especial al área de Turismo", así como al Ayuntamiento y a lClub de Rugby Málaga, su "visión e implicación". "Este partido es un colofón de lujo para nuestra ventana; es un evento del más alto nivel que genera una gran expectación", destacó.

"Traer al número 9 del mundo, que viene de alcanzar los cuartos de final de la pasada Copa del Mundo, es un paso más en nuestra estrategia de ofrecer el mejor espectáculo y la mejor preparación para nuestros jugadores de cara al futuro y a nuestra próxima Copa del Mundo", agregó el presidente.

'Los Leones', con su mejor posición histórica en el ranking, buscará su primera victoria ante la selección polinésica, ante la que se ha enfrentado tan solo en tres ocasiones, con pleno para los oceánicos. En el último choque, disputado el pasado año en Valladolid, España cayó 19-33, aunque se fue al descanso liderando el marcador (10-7).