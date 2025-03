Lester Lescay y su medalla de bronce: "Es una adrenalina sabrosa"

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Lester Lescay reconoció una "sensación un poco agridulce" por tener que lidiar con ciertas molestias este viernes en el Campeonato de Europa de pista corta, aunque confesó que una medalla de bronce "lo limpia todo".

"La sensación un poco agridulce, porque la verdad quería disfrutar bien el evento, quería hacer los seis saltos, quería sentirme bien, simplemente con esta molestia que tuve no me dejó disfrutarlo bien", dijo en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

El saltador de origen cubano logró el bronce de longitud en Apeldoorn (Países Bajos), en el que era su debut con el equipo absoluto español. "Es verdad que con esta medalla de bronce todo lo limpia, y ahora estoy supercontentísimo, la verdad que la competencia es un show, el ambiente es superbueno", afirmó.

"La Federación de España, los fisios me hicieron un buen trabajo entre ayer y hoy. Es una adrenalina sabrosa, loco por volver a repetir. Ahora recuperarme el isquio y en el verano con más o si no voy a ir al Mundial, no lo sé, ahora mismo déjame disfrutar la medalla y ya después a ver qué hacemos", añadió.