Lieke Klaver y Paula Sevilla se medirán en el World Indoor Tour Madrid

Archivo - La atleta neerlandesa Lieke Klaver, durante los Juegos Olímpicos de París. - Antonio Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La neerlandesa Lieke Klaver, vigente campeona de Europa de 400 metros 'indoor', se medirá a la plusmarquista española de la distancia Paula Sevilla, para reeditar la final del Europeo de Apeldoorn 2025 en el World Indoor Tour Madrid que se disputará el próximo 6 de febrero en el CDM Gallur.

Klaver llega a Madrid consolidada como una de las mejores velocistas europeas de su generación. Al oro continental en Apeldoorn suma dos medallas olímpicas y seis mundiales con los relevos de Países Bajos, y fue subcampeona del mundo de 400 m indoor en 2024, además de doble finalista mundial al aire libre en 2022 y 2023. Con 50.10, posee la octava mejor marca europea de la historia en 'short track', mientras que al aire libre ha llegado a correr en 49.58.

Por su parte, Paula Sevilla compite en 'casa', en una pista que conoce perfectamente y ante un público que buscará brindarle su primera victoria en el World Indoor Tour, y donde buscara batir su propio récord de España (igualado con Sandra Myers).

El duelo entre hispano-neerlandés contará con varias invitadas que amenazan con dar la sorpresa. Y es que las 'Golden Bubbles' estarán en la línea de salida del 400 m de Madrid. Campeonas de los World Relays junto a Paula Sevilla con España Atletismo, Blanca Hervás (51.44), Eva Santidrián (51.46) y Daniela Fra (51.64) buscarán que el enfrentamiento Klaver-Sevilla no sea solo cosa de dos. No en vano, las tres estuvieron entre las 12 mejores de Europa en 2025.

También será de la partida la ganadora del WIT Madrid 2024, la rumana Andrea Esanu-Miklós (51.11), quinta en el pasado Europeo de Roma y semifinalista olímpica. Las plusmarquistas de Kenia y Puerto Rico, Mercy Oketch (50.14 al aire libre) y Gabby Scott (50.52 al aire libre), completan un elenco de velocistas de primer nivel internacional.