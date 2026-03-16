Lindsey Vonn: "No estoy preparada para hablar de mi futuro en el esquí"

Archivo - La esquiadora Lindsey Vonn, en rueda de prensa en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn confesó que no está "preparada" para hablar de su "futuro" deportivo, tras el grave accidente que sufrió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo disputado el pasado mes de febrero.

"No estoy lista para hablar de mi futuro en el esquí. Me he centrado en recuperarme de mi lesión y volver a la normalidad. Ya llevo seis años retirada y tengo una vida increíble fuera del esquí. Fue increíble volver a ser la número uno del mundo a los 41 años y batir récords, pero a mi edad, solo yo decido mi futuro", dijo tajante en la red social 'X'.

Por esto, Vonn insistió en que no necesita "el permiso de nadie" para hacer lo que le hace "feliz". "Quizás eso signifique volver a competir, quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Por favor, dejen de decirme lo que debería o no debería hacer. Les avisaré cuando me decida", agregó.

"Además, el hecho de que no esté listo para hablar de retirarme no significa que esté compitiendo, simplemente significa que aún no estoy listo para pensar en ello. Primero la rehabilitación y la recuperación, ya decidiré qué haré después. Me queda mucha vida por delante. Ya me ocuparé de eso cuando llegue el momento, zanjó su mensaje en redes sociales.

Vonn avivó recientemente las esperanzas de un regreso a las pistas cuando, apenas 25 días después de su terrible caída en la prueba de descenso de Cortina d'Ampezzo, publicó un vídeo en Instagram en el que se la veía entrenando muslos, hombros y tronco, así como espalda y brazos. Al final del vídeo, incluso consigue levantarse de la silla de ruedas.

La estadounidense sufrió una fractura compleja de tibia en su accidente durante el descenso en los Juegos. Tras quedar ingresada en un hospital en Italia, fue trasladada en ambulancia al aeropuerto y voló de regreso a Estados Unidos.

Vonn relató que los huesos de su pierna izquierda tardarán aproximadamente un año en curarse. Después de eso, decidirá si los implantes metálicos insertados durante la cirugía deben retirarse por completo. Solo entonces está prevista una nueva operación para completar el tratamiento de su ligamento cruzado roto.