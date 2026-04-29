La Línea de la Concepción, sede de los Campeonatos de Europa de Remo de mar y beach sprint en septiembre

Prueba de la disciplina de remo beach sprint. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Línea de la Concepción, en Cádiz, será escenario de los Campeonatos de Europa de remo de mar y beach sprint de la presente temporada el próximo mes de septiembre, según lo confirmó en Lausana (Suiza) European Rowing, el máximo organismo continental del remo,.

En concreto, el Europeo de la disciplina beach sprint, incluida en el programa de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, se disputará los días 16 y 17 de septiembre, mientras que la competición de resistencia en remo de mar se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre, en este caso coincidiendo con la celebración de los Campeonatos de España de esta disciplina de fondo.

"Poniendo en valor la capacidad organizativa de La Línea y la idoneidad de su litoral para este tipo de competiciones, el organismo europeo de World Rowing ha trasladado su confianza a la Federación Española para la celebración de estas competiciones", destacó un comunicado de la Federación Española de Remo.

El campeonato, con el apoyo de la Federación Andaluza de Remo, el Club Remo de Mar La Línea, la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de La Línea, se desarrollará en la Playa de Poniente linense, que ya fue escenario el año pasado de la Copa de la Juventud continental y los Campeonatos de España beach sprint, y hace unas semanas acogió el Open de acceso al equipo nacional de la disciplina de velocidad.

"La Línea de la Concepción ya ha demostrado su solidez organizativa y compromiso con el remo, por lo que estamos encantados de volver a este excepcional enclave para el Campeonato Europeo de remo de mar y beach sprint de 2026", declaró Asunción Loriente, presidenta de la Federación Europea de Remo.