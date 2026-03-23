Llopis: "La medalla no me quita el hambre para seguir consiguiendo cosas"

Quique Llopis posa con su medalla de plata del Mundial de pista cubierta de Torun a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Quique Llopis ha asegurado que la medalla de plata conseguida en los 60 metros vallas en el Campeonato del Mundo de pista cubierta de Torun (Polonia) "no" le quita "el hambre para seguir consiguiendo cosas", y ha reconocido que centra ya su mirada en el Campeonato de Europa al aire libre.

"Me siento muy bien. Después de tantos años peleándolo, ya tenemos por fin una medalla a nivel mundial. Pero eso no nos quita el hambre de seguir trabajando para seguir consiguiendo cosas", señaló a la llegada del equipo español al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El valenciano, que explicó que lo sucedido en el Europeo de 2023, cuando no pudo acabar la final tras chocarse con una valla, fue "un aprendizaje", habló también de todo el trabajo que hay detrás de esta presea. "Hay mucho trabajo, sobre todo de mi entrenador, de todo mi equipo de trabajo, de mi alrededor, especialmente también de mi familia, que creo que gracias a ellos soy la persona que soy a día de hoy, el atleta que soy a día de hoy", indicó.

También confesó qué sintió cuando subió al podio. "Satisfacción y orgullo. El orgullo de decir que todo el trabajo hecho ha valido la pena por ese simple momento, esos pocos minutos en los que recibes tu premio", expresó.

Por otra parte, Llopis desveló su próximo objetivo. "El Campeonato de Europa al aire libre, que siempre ha sido el objetivo principal. Creo que podemos estar allí intentando luchar por ser campeones de Europa. Obviamente, va a ser difícil, pero igual que el objetivo de ser medallista en este campeonato, que sabíamos que lo teníamos muy difícil, iremos a Birmingham y lo lucharemos", subrayó.

Su plata contribuyó a la segunda mejor actuación de España en esta cita, con cinco medallas. "Mariano lo ha puesto muy, muy caro. El recital que ha dado Mariano ha sido una pasada. Ser la segunda mejor actuación es un muy buen síntoma también. Todo el equipo español ha puesto el nivel muy alto", concluyó.