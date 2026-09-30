Logitech presenta sus nuevos auriculares Zone Vibe Pro pensados para el entorno de trabajo híbrido - LOGITECH

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnológica Logitech ha presentado sus nuevos auriculares circumaurales Zone Vibe Pro y Zone Vibe Pro for Business, un dispositivo concebido para adaptarse tanto a la jornada laboral como al ocio y la práctica deportiva sin necesidad de alternar entre distintos equipos de audio en el entorno del trabajo híbrido.

El producto, disponible desde este miércoles 30 de septiembre, incorpora un sistema de aislamiento de voz basado en inteligencia artificial para reducir el ruido de fondo durante las llamadas, así como transductores de 40 milímetros desarrollados a medida y cancelación activa de ruido (ANC) orientados a favorecer la concentración del usuario.

En su versión empresarial, el Zone Vibe Pro for Business cuenta con certificación para plataformas de reuniones como Microsoft Teams, Zoom y Google Meet. Asimismo, permite a los departamentos de tecnologías de la información gestionar, supervisar y actualizar los dispositivos de forma remota mediante el 'software' Logitech Sync.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, el equipo ofrece una autonomía de hasta 30 horas de escucha con la función ANC activada y hasta 66 horas con esta opción desactivada, además de un sistema de carga rápida mediante USB-C que proporciona hasta una hora de conversación con cinco minutos de carga.

Con el fin de prolongar la vida útil del producto, la firma ha dispuesto componentes reemplazables como la diadema, las almohadillas y las baterías. El nuevo modelo de la marca ha sido fabricado con al menos un 29% de plástico reciclado posconsumo en sus piezas plásticas, cobalto 100% reciclado en la batería y metales de tierras raras reciclados en sus imanes internos.