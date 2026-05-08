Longines presenta el reloj 'Hydroconquest' como cronometrador de los Juegos de la Commonwealth en Glasgow 2026. - LONGINES

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La marca relojera 'premium' Longines, cronometrador y patrocinador oficial de los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026, que se disputan del 23 de julio al 2 de agosto y en los que participarán cerca de 3.000 deportistas de 74 países, presentan una edición especial del reloj 'Hydroconquest'.

La relojera celebra su duradero vínculo con uno de los eventos multideportivos más grandes del mundo al presentar una edición especial del HydroConquest. Este reloj está limitado a 2.026 ejemplares de cada uno de sus dos tamaños disponibles y enarbola los colores vibrantes de los Juegos.

Esta inspiradora pieza captura el espíritu de la excelencia atlética y la elegancia deportiva que ha definido esta colaboración desde su primera aparición como Cronometrador Oficial en los Juegos de Perth 1962 en Australia.