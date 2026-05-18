Longines recupera su herencia con su reloj de buceo Legend Diver 59. - LONGINES

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La marca relojera Longines presenta la incorporación más reciente a su colección emblemática de relojes de buceo para 2026, Legend Diver 59, que supone la unión de herencia atemporal y visión moderna y está inspirado en su legado histórico.

Con Legend Diver 59 homenajea al célebre reloj de buceo de 1959 de la marca relojera e integra el rendimiento relojero de vanguardia dentro de una caja de acero inoxidable de 42 milímetros.

Esta nueva versión incluye una pulsera refinada de malla milanesa y está totalmente certificada como cronómetro por parte del Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC).

El Legend Diver se ha ganado un lugar especial en la historia de la relojería. El nuevo capítulo de esta colección con historia desvela un modelo que se mantiene fiel al original de 1959 hasta el último detalle y se reconoce a primera vista gracias a sus dos coronas y su bisel interno giratorio.

Fusiona la experiencia histórica en buceo de Longines con la precisión contemporánea y los códigos de diseño duraderos. La esfera negro granulado logra contraste y legibilidad al tiempo que mantiene el ADN inconfundible de la colección.

Los índices blancos y números árabes resaltados se combinan con las agujas tipo flecha satinadas y están revestidos de Super-LumiNova 'light Old Radium' para garantizar una visibilidad fiable en cualquier entorno. El segundero esboza una punta luminiscente con la que confirmar el funcionamiento del reloj incluso en la oscuridad. Se trata de una función complementaria de seguridad para buceadores.

El cristal de zafiro abombado con revestimiento negro metálico y tratamiento antirreflectante de varias capas por ambos lados protege la esfera estilo vintage.

La pulsera de malla milanesa de acero inoxidable incluye un doble cierre de seguridad con microajuste que aúna rendimiento técnico y elegancia. Se incluye igualmente una correa de goma negra estilo 'tropic'.

El reloj cuenta con una caja de acero inoxidable nueva de 42 mm pero se mantiene fiel a las proporciones del modelo original de 1959. El bisel interno giratorio (una innovación de Longines lanzada en 1936) se encuentra protegido dentro de la caja y se opera mediante una corona atornillada a las 2.

El bisel, graduado con una escala de 60 minutos y coronado con un triángulo luminiscente, refuerza la seguridad al evitar manipulaciones por accidente o golpes externos. Mantiene la estética original de 1959 gracias a su acabado negro granulado e índices metálicos.

En la línea del compromiso Longines con la excelencia técnica, el nuevo modelo Legend Diver dispone del certificado ISO 6425 para reloj de buceo y logra una estanqueidad de hasta 30 bares (300 metros).

El reloj se alimenta del calibre L888.6 exclusivo de Longines con espiral de silicio y componentes antimagnéticos avanzados, lo que ofrece una resistencia a los campos magnéticos diez veces superior a la norma ISO 764, además de una reserva de marcha de hasta 72 horas.

Con su fusión de estética inspirada en el legado y de innovación técnica, la colección Legend Diver ampliada representa la filosofía de Longines de 'La elegancia es una actitud'.