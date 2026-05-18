Longines refuerza su vínculo con el mundo ecuestre en el Longines Global Champions Tour. - MANUEL QUEIMADELOS

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La marca relojera Longines ha reforzado su vínculo con el mundo ecuestre en el Longines Global Champions Tour, que se ha disputado del 15 al 17 de mayo en el el Club de Campo Villa de Madrid y en la que participó, de nuevo, como Patrocinador Principal, Cronometrador y Reloj Oficial.

Madrid ha vuelto a situarse en el centro del calendario ecuestre internacional con el Longines Global Champions Tour. Durante tres jornadas, la capital española ha reunido a los mejores jinetes y caballos del mundo en una competición que aúna élite deportiva, precisión técnica y elegancia.

Considerado uno de los encuentros más destacados del calendario hípico internacional, el concurso madrileño contó con un programa deportivo de máximo nivel, con pruebas CSI5 estrellas y CSI1 estrella y un total de 15 competiciones, seis de ellas puntuables para el Longines Rankings FEI, lo que refuerza la relevancia deportiva de esta cita dentro de la temporada.

En esta nueva edición, Longines ha vuelto a desempeñar un papel central como Patrocinador Principal, Cronometrador y Reloj Oficial del evento, consolidando así una relación histórica con el mundo ecuestre que se remonta a más de un siglo.

La firma relojera suiza ha estado ligada al universo de la equitación a través de su apoyo a las competiciones más prestigiosas del calendario internacional, compartiendo con este deporte valores esenciales como la precisión, la tradición, el rendimiento y la elegancia.

NUEVO HYDROCONQUEST, RELOJ OFICIAL

Como reloj oficial de la competición, Longines ha contado con el nuevo HydroConquest, una incorporación a su colección que refleja el equilibrio entre innovación técnica, prestaciones de alto nivel y estética contemporánea.

Disponible en 39 mm y 42 mm, este modelo toma inspiración del universo marítimo y la aventura, manteniendo al mismo tiempo los códigos de diseño atemporales que definen a la marca. Ambas versiones incorporan el calibre exclusivo Longines L888.5, un movimiento mecánico de cuerda automática equipado con espiral de silicio y componentes innovadores que le confieren una resistencia a los campos magnéticos hasta diez veces superior a la exigida por la norma ISO 764.

A ello se suma una reserva de marcha de hasta 72 horas, que garantiza un alto nivel de precisión y fiabilidad. Entre sus principales rasgos destacan la esfera lacada negra pulida, el bisel giratorio unidireccional azul luminoso con inserto cerámico, los índices, agujas y cápsula a las 12 horas tratados con Super-LumiNova, así como una estanqueidad de hasta 30 bares (300 metros), corona roscada y fondo de caja atornillado.

El modelo se completa con una pulsera de malla milanesa de acero inoxidable con doble cierre desplegable de seguridad y sistema de micro ajuste.

El gran vencedor de esta edición ha sido el francés Simón Delestre, junto a 'Gatsby du Tillard', tras firmar una actuación brillante en la prueba reina del fin de semana. Su triunfo, marcado por la compenetración con su montura, le permitió inscribir su nombre entre los campeones de una de las etapas más prestigiosas del circuito.

"Con esta cita, Longines renueva una vez más su compromiso con el deporte ecuestre internacional, apoyando competiciones que encarnan su legado y su saber hacer: la búsqueda constante de la precisión, el respeto por la tradición y una elegancia que trasciende el tiempo", concluye la marca en un comunicado.