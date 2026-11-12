Longines renueva a largo plazo como cronometrador para la Copa del Mundo y Mundiales de esquí alpino

Longines renueva a largo plazo como cronometrador de la FIS para las pruebas de la Copa del Mundo y Mundiales de esquí alpino. - LONGINES

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Longines y la Federación Internacional de Esquí (FIS) han firmado un acuerdo de colaboración para renovar su alianza a largo plazo por la que la marca relojera suiza seguirá siendo la cronometradora oficial de las pruebas de la Copa del Mundo Audi de Esquí Alpino, según informa la empresa suiza en un comunicado.

La firma relojera suiza, que ejerce como Socio Oficial y Cronometrador Oficial de la FIS desde 2006, seguirá aportando su experiencia en cronometraje de precisión, gestión de datos y servicios de resultados para la Copa del Mundo y también para los Campeonatos del Mundo.

Con la ampliación de esta alianza, tanto Longines como la Federación Internacional de Esquí han reafirmado su compromiso compartido con la "excelencia al más alto nivel" de la competición deportiva.