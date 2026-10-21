Loterías y Apuestas del Estado patrocinará la concentración de los equipos de 'mushing' de la RFEDI

Archivo - Equipo y 'staff' de Mushing en una concentración en Madrid con el apoyo de Loterías y Apuestas del Estado - RFEDI - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) patrocinará la concentración de la presentación de los Equipos Nacionales de Mushing Loterías, prevista para los próximos días 27 y 28 de octubre en Madrid, según informó este miércoles la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

Este equipo estará representado por un total de siete deportistas que participarán en las pruebas nacionales e internacionales. Los elegidos son Carla Mas (CCGC-FCEH), Julia Salvado (ACADE-FGDI), Esdras Menéndez (CDCB-FDICYL), César Castaño (CCGC-FCEH), Edorta Zubiarre (CDMMO-FDICYL), Jorge García (CDTHM-FDICYL) y Valeria Batire (KCE-FGDI). A todos ellos, les acompañará Eva Sanz, responsable del Comité de Mushing en RFEDI.

"Esta temporada supone un nuevo reto porque tenemos unos Equipos Nacionales muy reforzados y renovados y con la ilusión de que gracias al apoyo de Loterías podremos llevar a cabo una temporada de 'mushing' espectacular", celebró Eva Sanz. La responsable federativa de esta disciplina reconoce que el apoyo de SELAE "tanto para la concentración de la presentación oficial, como para las pruebas de Ólvega y Buñuel, representa la consolidación del proyecto tanto para la gente veterana de este deporte como a las nuevas y futuras promesas de esta disciplina que, cada vez más, van apareciendo y emergiendo en las competiciones locales como las que patrocina Loterías".

La RFEDI remarcó que gracias a acciones como esta, SELAE volverá a estar al lado del 'mushing' nacional y de los Equipos Nacionales y que "contribuye a dar mayor estabilidad, visibilidad y proyección territorial e internacional a esta disciplina de los deportes de invierno".

Dentro del calendario oficial de esta disciplina, Loterías abanderará específicamente la Copa de España Loterías de Mushing Tierra Sprint en Buñuel, en Navarra, que tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre de este año 2026, y, del 5 al 6 de diciembre de 2026, la Copa de España Loterías de Mushing Tierra Sprint en Ólvega, en Soria.En ambas competiciones se correrá bajo las especialidades de 'canicross', 'bikejoring', carros y 'scooter'.