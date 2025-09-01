Luca Marini y Johann Zarco renuevan con Honda

Archivo - Los pilotos Johann Zarco y Luca Marini durante el Gran Premio de la República Checa. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pilotos de MotoGP Luca Marini y Johann Zarco han renovado sus contratos con la marca japonesa Honda, con los equipos Honda HRC Castrol y LCR Honda, respectivamente, para la próxima temporada, en el caso del italiano, mientras que el francés seguirá en el equipo satélite hasta 2027, año en el que entrará en el nuevo reglamento técnico y que promete cambios en la categoría reina del motociclismo.

Marini llegó al Honda HRC en 2024 tras abandonar el VR46 Racing Team. En su primera temporada, el italiano no estuvo nada cómodo con la moto japonesa, sufriendo muchas caídas y sin apenas lograr buenos resultados. Sin embargo, esta temporada todo ha cambiado, habiendo puntuando en todas las carreras que ha disputado hasta la fecha.

Además, Marini viene de lograr su mejor resultado con Honda en el pasado Gran Premio de Hungría, acabando cuarto en la carrera del sábado y quinto en la del domingo. Estos buenos resultados ya le han permitido al italiano triplicar los puntos que logró la temporada pasada y que demuestran la clara mejoría del equipo nipón.

"Estoy muy contento de hacer este anuncio y de seguir en Honda HRC. Acabamos de finalizar algunos detalles; tanto la dirección de HRC como yo mismo hemos coincidido en el futuro desde hace tiempo. Estoy totalmente comprometido con este proyecto y decidido a ayudar a Honda a volver a liderar el Campeonato Mundial de MotoGP", ha asegurado Marini tras confirmarse su renovación hasta 2026.

Mientras que Johann Zarco también ha renovado su contrato. En el caso del piloto francés continuará los dos próximos cursos con el LCR Honda, equipo satélite de Honda. Sin embargo, Zarco se ha asegurado seguir con su estatus como piloto de fábrica y el acceso a la misma especificación técnica que el utiliza el equipo oficial de fábrica, con actualizaciones y desarrollos proporcionados en paralelo.

Zarco está realizando una gran temporada, habiendo logrado la victoria en GP de Francia y un podio en el GP de Gran Bretaña. Con esta renovación hasta 2027, el veterano piloto de 35 años se convierte en el primero con contrato hasta ese curso, en el que entrará en vigor el nuevo reglamento técnico.

"Me complace enormemente confirmar que seguiré con LCR los próximos dos años. Esto es importante porque tenemos grandes objetivos que alcanzar y grandes oportunidades de cara a 2027. Cuando firmé con Honda a finales de 2023, no esperaba encontrar ese nuevo impulso, lo que me dio la energía para cerrar otro contrato de dos años con ellos", ha explicado Zarco.