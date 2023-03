Lucas Eguibar, a por el Globo de Cristal en Canadá

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El español Lucas Eguibar marcha segundo en el ranking del circuito de Copa del Mundo de SBX y luchará este domingo por su segundo Globo de Cristal en Mt.St.Anne (Canadá).

Eguibar metió presión este sábado en busca de un nuevo título con un tercer puesto en la penúltima prueba del máximo circuito FIS disputada en Quebec. El deportista del Movistar SBX Team recortó puntos con el líder, el alemán Martin Noerl (GER), y se confirmó como uno de los grandes candidatos para ser campeón.

El vasco, que ya logró un Globo de Cristal la temporada 2014-2015, hizo un tercer puesto que cerca estuvo de ser mejor para meter presión sobre un Noerl que solo pudo ser séptimo. Eguibar se queda a 24 puntos de cara al asalto final también en Mt.St.Anne.

"Muy contento con la carrera, ha sido muy reñida. Al principio es un circuito plano y estrecho donde solo me he centrado en no cometer errores y esperar a la zona baja, muy rápida y con unos saltos que se me da bien absorberlos", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno.

"La tabla además hoy volaba, 24 puntos para la general, podemos hacerlo y es un objetivo al alcance de la mano, nunca había estado tan cerca", añadió, confiado en poder remontar.