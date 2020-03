Lydia Valentín: "Posponer los Juegos ha tardado posiblemente más de lo que los deportistas queríamos"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La halterófila española Lydia Valentín consideró que la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Organizador de Tokyo 2020 de posponer los Juegos al verano de 2021 "ha tardado posiblemente más" de lo que los deportistas querían.

"Tenía que ser una decisión bien medida y pensada, pero creo que ha tardado posiblemente más de lo que los deportistas queríamos porque la mayoría lo que estábamos esperando era que los pospusieran", señaló Valentín en declaraciones este martes a 'TVE'.

La leonea indicó que su planificación y la clasificación va a ser "igual" para la cita sea la misma, aunque remarcó que todo lo que había "trabajado y planificado desde Río era todo para este verano". "La preparación ya no va a ser la misma, hay un parón bastante grande", afirmó. "Yo tengo la suerte de que puedo entrenar en casa y lo estoy llevando bien porque ahora ya sabemos que los Juegos van a ser el próximo verano y eso te da bastante calma", añadió.

La triple medallista olímpica reconoció "los momentos muy complicados" que se están viviendo en el país. "Es lo que nos toca vivir y mejor vivirlo con una sonrisa. Me gusta estar informada de lo que está pasando, pero intento ver otras cosas que me dan más felicidad porque si no te metes como en una bola de nieve de negativismo", afirmó.

"Las circunstancias son muy complejas y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Yo soy de las que animo, hay circunstancias en la vida menos favorables, pero hay que intentar ponerles optimismo y positivismo, de nada sirve lamentarse, no se soluciona nada", sentenció Valentín.