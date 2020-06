Lydia Valentín: "Ya era hora de que alguien destapara la corrupción en la halterofilia"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La halterófila española Lydia Valentín ha asegurado que "ya era hora" de que alguien "destapara" la corrupción y el dopaje que se ha dado de manera reiterada en los últimos años en la halterofilia mundial, y ha explicado que aunque eso suponga "una mancha" para el deporte al menos se ha desvelado la "verdad" y la "suciedad" que reinaba y que le han llevado a ser "una de las deportistas más perjudicadas" por ello.

"Toda la corrupción y todo lo que se ha hecho perjudicando mucho al deporte, a los valores, al deporte limpio y sano... Ya está bien, ya era hora de que alguien lo destapara. Al final, alguien lo tiene que juzgar y que a la gente que respetamos el deporte no se nos castigue de esa manera", declaró en una entrevista al programa TDP Club de Teledeporte.

El pasado jueves, el Informe McLaren, elaborado por el abogado Richard McLaren, desvelaba las tramas de dopaje y corrupción de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF) recurrentes durante los 45 años de mandato del húngaro Tamás Aján, primero como secretario general y luego como presidente.

En este sentido, la ponferradina reconoció que los datos "obviamente" ensuciarán la imagen de la halterofilia. "Es una mancha, solo va a perjudicar. Pero es una verdad, y aunque perjudique al deporte, es mucho mejor que salga. Esto no se puede alargar. Intenta salvaguardar un deporte, pero un deporte que no es real, todo está corrupto. Pase lo que pase, prefiero que salga la verdad y que se actúe sobre la verdad, no sobre una mentira", manifestó.

Además, aseguró que es "muy amargo" que esos casos de dopaje le hayan impedido subir en dos de las tres ocasiones al podio en los Juegos Olímpicos, aunque luego las sanciones le diesen sus merecidas medallas. "Soy una de las deportistas mundialmente más perjudicadas por el doping. Sé que soy bastante dura con mis declaraciones, pero es por lo que he sentido durante años, saber que la gente que estaba a tu alrededor no iba como ibas tú. Son años sabiendo que tienen apoyos que tú no vas a tener porque has nacido en España, que no se guía por esa suciedad del deporte", subrayó.

"He salido muy perjudicada, he acabado muchas competiciones llorando de rabia. Es un alivio que se destape, que se vea la realidad y que los deportistas limpios y que lo desarrollamos sin ningún tipo de atajo salgamos a flote", prosiguió la campeona olímpica en Londres 2012.

Por otra parte, Valentín contó cómo ha pasado el confinamiento por la pandemia de coronavirus. "He podido entrenar durante el confinamiento, no he perdido la actividad; el ritmo de entrenamiento ha sido muy diferente, no es el mismo que tengo en el CAR de Madrid, pero también he descansado. Ahora, con la mirada puesta en el Campeonato de Europa, que lo tenemos a final de año", indicó.

Así, la bicampeona mundial y tetracampeona europea reconoció que se siente "bien". "El descanso ha sido fundamental, porque veníamos de años de mucho ajetreo, de competiciones, de no parar. Este tiempo he podido descansar y tener más claros mentalmente todos los objetivos. El objetivo a corto plazo es el Campeonato de Europa, que lo tenemos a finales de octubre o principios de noviembre, y ya con las miras puestas en los Juegos Olímpicos", concluyó.