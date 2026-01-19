Madrid volverá a acoger la gala de los Premios Laureus el 20 de abril

Archivo - La gimnasta estadounidense Simone Biles posa con su Laureus a la Mejor Deportista de 2024 en la gala celebrada en Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Madrid, en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, volverá a acoger el próximo 20 de abril los Laureus World Sports Awards 2026, la gala en la que se entregan los conocidos Oscars del deporte y que ya albergó en 2024 y 2025, según confirmaron este lunes los organizadores de los premios.

De este modo, la capital española volverá a reunir a finales de abril a un gran elenco de estrellas del mundo del deporte como el año pasado, donde fueron premiados la gimnasta estadounidense Simone Biles o el atleta sueco Armand Duplantis en una gala donde estuvieron otras figuras como Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, este galardonado con el premio a 'Icono Deportivo', mientras que el exatleta jamaicano Usain Bolt fue una de las grandes estrellas presentes en la ciudad en 2024.

"Qué mejor lugar que una de las grandes capitales deportivas del mundo para celebrar los logros y actuaciones más destacadas de 2025, al tiempo que se pone en valor el poder transformador del deporte en comunidades diversas de todo el planeta", señalaron desde la Fundación Laureus.

La entidad recordó que "Madrid se ha convertido en sinónimo de excelencia deportiva internacional" gracias a eventos como el Mutua Madrid Open, el final de la Vuelta Ciclista a España, o "un nuevo hito" como el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se correrá en el próximo mes de septiembre, además de ser la casa del Real Madrid y el Atlético de Madrid.

"Desde que Madrid acogió por primera vez los Laureus World Sports Awards en 2024, la ciudad ha recibido como legado los proyectos 'Sport for Good' de la Fundación Laureus. Una red creciente de Embajadores Laureus en Madrid ha permitido conectar los programas apoyados por Laureus que trabajan para mejorar la vida de niños y jóvenes en la ciudad y la región, ofreciendo oportunidades educativas y fomentando la participación a través del deporte", añadió la Fundación Laureus.

Los Laureus World Sports Awards 2026 volverán a reunir a la comunidad deportiva mundial junto a algunas de las figuras más destacadas del entretenimiento, la cultura y la moda para rendir homenaje a los vencedores de cada una de las categorías, que serán elegidos por el jurado compuesto por los miembros de la Academia Laureus de deporte y los cuales recibirán la icónica estatuilla que se entrega a los ganadores.

Además de reconocer logros deportivos excepcionales de todo el mundo, los Laureus World Sports Awards 2026 volverán a incluir el Premio Laureus Sport for Good, 26 años después de su creación en la primera ceremonia y con el que el jurado reconoce el compromiso de una organización con el cambio de vidas a través del deporte.

DÍAZ AYUSO: "EL DEPORTE SIEMPRE ES BIENVENIDO EN MADRID"

"Madrid está más de moda que nunca y este logro es también gracias a los eventos internacionales deportivos que eligen cada vez más a la región como sede, porque saben que aquí encontrarán alegría, prosperidad, cultura, seguridad y, por supuesto, pasión por el deporte", celebró Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

La dirigente regional apuntó que confían "en renovar" con el Gran Premio de España de Formula 1 "el éxito mundial" que disfrutó la ciudad en 2025 "con el espectáculo de la NFL vivido en el mejor estadio del mundo, el Santiago Bernabéu", sin perder la vista con otras citas futuras como "el Eurobasket, la final de la Liga de Campeones o el Mundial de Fútbol". "En Madrid el deporte siempre es bienvenido porque con sus valores que compartimos ganamos todos", añadió.

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, subrayó que la capital "está orgullosa de que los Premios Laureus vuelvan a celebrarse aquí". "Somos una ciudad que ama al deporte y a los deportistas y que ha demostrado y seguirá demostrando que tiene capacidad para albergar los más grandes eventos deportivos", recalcó.

"Madrid estará a la altura para que la mayor gala del deporte mundial tenga el mejor escenario. Acogemos esta fiesta deportiva con la mayor ilusión y estamos agradecidos de que nos hayáis elegido por tercer año como sede. Estamos deseando celebrar con la élite del deporte mundial este enorme evento deportivo. Madrid y los Premios Laureus, juntos un año más, os esperamos con los brazos abiertos", añadió.

Finalmente, el exfutbolista del Real Madrid Raúl González Blanco, miembro de la Laureus World Sports Academy, reconoció sentirse "profundamente orgulloso" de que su ciudad natal vuelva a acoger "esta extraordinaria celebración del deporte mundial".

"Los Laureus World Sports Awards son especiales no sólo porque reconocen el éxito y los logros deportivos, sino también el impacto positivo que el deporte puede generar en nuestra sociedad. Tengo muchas ganas de dar la bienvenida de nuevo a Madrid a los mejores atletas del mundo, junto a la familia Laureus, para celebrar otro año increíble de deporte", advirtió.