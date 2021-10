Magnus Carlsen: "El ajedrez te enseña a tomar decisiones bajo mucha presión"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El maestro sueco Magnus Carlsen, actual campeón del mundo de ajedrez, tiene claro que una de las cosas que más le gustan del juego es que lo "divertido e interesante" que le resulta, mientras que cree que también "te enseña a tomar decisiones bajo mucha presión" que pueden servir para otros ámbitos.

"A mí, personalmente, lo que siempre me ha movido en el ajedrez ha sido lo divertido e interesante que me parece, y eso es algo que todavía perdura", señala Carlsen en una entrevista tras su paso por el Royal Hideaway Sancti Petri, hotel que ha lanzado una experiencia para sus clientes consistente en disfrutar del ajedrez mediante partidas simultáneas con su maître, Guillermo García García.

El actual campeón del mundo asegura que cuando uno empieza a jugar al ajedrez "ha de ser un poco paciente si al principio no sale como esperas, no se va a conseguir todo inmediatamente" y reitera que este juego es "precioso y trascendental".

Para el sueco, "hay dos cosas importantes" en el ajedrez como que "enseña a pensar de forma analítica y a ser paciente". "Pero creo que, además, te enseña a tomar decisiones bajo mucha presión. En el ajedrez estás constantemente presionado por factores externos como el tiempo, tanto el del tablero como el que marca el reloj. Esto que te aporta es útil en cualquier profesión en la que se tengan que tomar decisiones calculadas y rápidas", advierte.

Carlsen, que se encuentra preparando el Mundial de Dubai donde defenderá un título que ostenta desde 2013, considera que "el componente principal del ajedrez es teórico", pero no esconde que "también es muy importante la preparación física para poder ser la mejor versión de uno mismo en todos los sentidos".

"Empecé a jugar y aprendí los movimientos cuando tenía aproximadamente cinco años y medio. Me gustaba el juego, pero por entonces no tenía la paciencia para sentarme, esforzarme y estudiar con el propósito de mejorar. No fue hasta los ocho cuando realmente empecé a aprender sobre el ajedrez, comencé a interesarme mucho y mi primer objetivo fue ganar a mi hermana mayor. Después de eso me enamoré del juego y estudiaba por mi cuenta, y así ha sido desde entonces", sentencia sobre su pasión por este juego.