Malasia no permitirá la entrada de los nadadores israelíes para los Mundiales de Natación para Discapacitados

Publicado 16/01/2019 11:18:31 CET

KUALA LUMPUR, 16 Ene. (Reuters/EP) -

Malasia ha impuesto una prohibición general a todos los participantes israelís en los eventos que vaya organizar el país asiático, manteniendo así su decisión de que Israel no pueda formar parte de los Mundial de Natación para Discapacitados del próximo mes de julio como reacción a la situación de Palestina.

El gobierno malasio decidió la semana pasada que no se permitirá a los israelíes entrar en el país para ningún evento, según confirmó este miércoles su ministro de Asuntos Exteriores, Saifuddin Abdullah. "Incluso si ya nos hemos comprometido a acoger un campeonato, no se les permitirá la entrada. En segundo lugar, Malasia no acogerá ningún evento que tenga representación de Israel", afirmó en rueda de prensa.

Malasia, una país con mayoría musulmana, apoya desde hace mucho tiempo una solución de dos Estados en el conflicto entre Israel y Palestina e incluso sus ciudadanos se manifestaron el pasado mes de diciembre en señal de protesta con la decisión de Washington de reconocer a Jerusalén como capital israelí.

Saifuddin apuntó que su país continuará tomando una posición firme sobre la difícil decisión de los palestinos, a los que considera estar una crisis humanitaria. "Se trata de luchar en nombre de los oprimidos", recalcó.