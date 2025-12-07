El mallorquín Dani Capa se impone en el Trofeo ABANCA Ciutat de Palma - LAURA G. GUERRA

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El regatista mallorquín Dani Capa se proclamó este domingo campeón del 74 ABANCA Ciutat de Palma, competición que reunió en aguas de la bahía de Palma durante cuatro días a 365 regatistas de 28 países en las instalaciones del Real Club Náutico de Palma, y después de adaptarse a todas las diferentes condiciones que surgieron.

La última jornada no trajo demasiada variación y en la única manga del día el ganador fue Jan Palou, mientras que Capa e Izan Rogel, que se jugaban el triunfo, quedaron en mitad de la flota, resultado que descartaron por lo que no hubo variación en la general.

De este modo, Capa se llevó la victoria tras una competición muy regular en la que sumó 13 puntos y cuatro triunfos parciales, aventajando en cinco puntos a Rogel y que fue el ganador de la categoría Sub-13, mientras que el esloveno Mihael Zobec, vigente subcampeón del mundo, completó el podio con 25 puntos. Por otro lado, María Antonia Peñalver fue la vencedora en categoría femenina por delante de Valentina Belso.

"Mi rival tenía una única oportunidad, pero debía ganar la regata, así que en la salida he ido a por él para controlarlo; también he visto que uno de sus compañeros de equipo se ponía a mi lado, para controlarme a mí", aseguró Capa, plata en 2024.

Manu Fraga, director del RCN Palma, hizo un balance "muy positivo" del 74 ABANCA Ciutat de Palma. "Hemos reunido a una gran flota internacional. Esta regata, a pesar de estar destinada a la vela de base, es una competición de alto nivel en la que los más jóvenes tienen la oportunidad de compartir evento y campo de regatas con algunos de los mejores especialistas mundiales, lo que sin duda es un privilegio para ellos", indicó.