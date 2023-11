Manuel Parga (COE): "La sostenibilidad no es una moda y es rentable para el deporte"

El director de Marketing y Sostenibilidad participa junto a expertos de Adecco y The Ocean Race en unas jornadas en el CEU de Elche



ELCHE (ALICANTE), 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Marketing y Sostenibilidad del Comité Olímpico Español (COE), Manuel Parga, ha subrayado que la sostenibilidad "no es una moda sino una evolución" y es "rentable", en la segunda sesión de las jornadas 'Comunicar en Sostenibilidad', organizadas por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche (Alicante).

"Esto no es moda sino una evolución. No podemos pasar de coches de combustión a eléctricos. Cada vez hay más inversores que no quieren invertir en marcas que no tengan el 'apellido' de sostenibles. La sostenibilidad es rentable", afirmó Manuel Parga en una ponencia en la que desglosó la implementación de la 'política verde' del COE desde 2017.

Parga invitó a las instituciones y organizaciones deportivas a adaptarse a lo que se marca en la Agenda 2030 y cree que es necesaria "una reestructuración de la industria del deporte" a partir de la sostenibilidad. "Hay una industria incipiente que es la de lo sostenible", indicó a los alumnos del CEU.

El responsable de Sostenibilidad del COE ha asegurado que "no se trata de que la Agenda 2030 obligue sino que es una guía de actuación" y puso como ejemplo al organismo que preside Alejandro Blanco, recientemente premiado por el COI por su estrategia de movilidad sostenible al emplear vehículos híbridos y eléctricos de Toyota, como "la primera institución a nivel internacional en materia de sostenibilidad".

LA IMPORTANCIA DE "HUMANIZAR" LAS EMPRESAS

Junto a Parga han intervenido este miércoles en estas jornadas el director de Comunicación y Marketing de Fundación Adecco, Pablo García Menchén; y la Ocean Policy Communications Manager en la regata The Ocean Race, Beatriz Beeckmans.

García Menchén habló de las claves para crear una 'marca inclusiva' y de la inversión de 21,6 millones de euros de la Fundación Adecco y de la creación de 9.000 empleos para personas en situación crítica. "Es importante que sepamos humanizar las compañías. Tenemos que saber los retos sociales a los que se enfrentan. Una marca que no esté gestionando bien la diversidad, equidad e inclusión corre el riesgo de sufrir una crisis reputacional", advirtió.

Por su parte, Beatriz Beeckmans reconoció que las muestras recogidas durante la pasada edición de The Ocean Race, en la que aparecían microplásticos en todas ellas, "no son alentadoras" para salvar a los océanos. "No tiene buena pinta, pero pensamos que se puede dar la vuelta a la situación. La regata por los océanos es la que podemos y debemos ganar", señaló esperanzada.

Previamente, en la primera sesión de las jornadas, celebrada el pasado 25 de octubre, intervinieron el director de Marca y Reputación de Iberdrola, Luis Gómez; Nuria Bravo Diego, responsable del Departamento de RSC y Sostenibilidad de la RFEF; y el letrado en la Asamblea de Madrid, director de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la candidatura olímpica de Madrid 2012 y presidente de WWF España, Antonio Lucio.