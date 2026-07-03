Mapfre seguirá dando nombre a la Copa del Rey de vela hasta el año 2028

Desde la izquierda: Rafael Gil, Jaime Martínez y Javier Olías trtas la firma del acuerdo de renovación entre Mapfre y la Copa del Rey de vela - LAURA G. GUERRA/COPA DEL REY MAPFRE

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Náutico de Palma y Mapfre renovaron este viernes su acuerdo de patrocinio principal de la Copa del Rey de vela, prolongando una alianza que se extenderá hasta 2028 y que cumple ya dos décadas de colaboración ininterrumpida y que consolidará la denominación oficial de la regata como Copa del Rey Mapfre, nombre que le acompaña a la competición desde 2013.

Esta renovación supone "un nuevo impulso a una de las alianzas de patrocinio deportivo más longevas y sólidas del deporte español", celebró la regata, que recibe esta noticia a apenas un mes del inicio de su 44 edición, que se celebrará en la bahía de Palma del 1 al 8 de agosto.

"Desde que Mapfre se incorporó al proyecto hace veinte años, la Copa del Rey ha experimentado una profunda evolución hasta convertirse en una de las grandes regatas del Mediterráneo y en una de las competiciones de crucero más prestigiosas del calendario internacional, reuniendo cada verano en la bahía de Palma a los mejores equipos del mundo", recordó.

Una edición que volverá a situar a Palma en el centro de la vela internacional y que continuará escribiendo la historia de una competición convertida en referente mundial gracias al compromiso de instituciones y empresas que, como Mapfre, han apostado por ella durante dos décadas.

La firma del convenio, celebrada en la sede del RCN de Palma contó con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés; el director regional de Mapfre en Baleares, Javier Olías y el presidente del RCN de Palma, Rafael Gil.

Martínez Llabrés recalcó que esta renovación "es una excelente noticia para el club, para la competición y, sobre todo, para Palma". "Esta alianza, consolidada durante dos décadas, ha contribuido de manera decisiva al crecimiento, la proyección internacional y el prestigio de la Copa del Rey de vela", remarcó el edil.

El alcalde agradeció además el compromiso de ambas entidades y de todas las personas que hacen posible la organización de esta cita deportiva, subrayando que este acuerdo "permite que Palma siga consolidándose como un referente internacional de la vela y del sector náutico, además de proyectar la imagen de la ciudad como un escenario de primer nivel para la celebración de grandes acontecimientos deportivos".

Para el director regional de Mapfre en Baleares, Javier Olías, "esta renovación representa mucho más que la continuidad de un acuerdo". "Llevamos 20 años vinculados al RCN de Palma y a la Copa del Rey, y esa trayectoria nos ha demostrado que cuando una alianza está fundamentada en valores compartidos se convierte en algo verdaderamente sólido y difícil de replicar", advirtió.

"Renovar este compromiso era para nosotros una decisión tan clara como necesaria. Hoy firmamos tres años más, que afrontamos con una responsabilidad renovada y con la convicción de que todavía queda mucho por construir juntos. Baleares es un territorio estratégico para Mapfre y apostar por una regata de esta dimensión es también apostar por la proyección internacional de nuestras islas y por la generación de impacto económico, deportivo y social. Queremos que cada edición sea mejor que la anterior y que Palma continúe siendo, verano tras verano, una de las grandes capitales internacionales de la vela", añadió.

El presidente del RCN de Palma, Rafael Gil, no escondió que era "un día muy especial" para el club por renovar "un compromiso que trasciende el ámbito del patrocinio". "Después de 20 años caminando juntos, Mapfre se ha convertido en un socio estratégico que ha contribuido de forma decisiva a consolidar la Copa del Rey como una de las grandes regatas de referencia del calendario internacional".

El dirigente celebró "la confianza que Mapfre ha depositado durante estas dos décadas" en el proyecto deportivo y que ha sido "fundamental para impulsar el crecimiento deportivo, organizativo y también social de la regata". "Muy pocas alianzas alcanzan una trayectoria tan larga y tan sólida, y eso solo es posible cuando ambas partes comparten valores como la excelencia, el compromiso, el esfuerzo y la innovación", subrayó.

"Para el RCN de Palma es un orgullo seguir escribiendo esta historia junto a Mapfre. Afrontamos los próximos años con la misma ilusión con la que comenzó esta colaboración, convencidos de que todavía tenemos grandes retos y oportunidades para seguir fortaleciendo el prestigio internacional de la Copa del Rey Mapfre y proyectar, desde Palma, la mejor imagen de nuestro deporte y de nuestra ciudad", sentenció.