El Maratón de Nueva York bate también récords en redes sociales y publicidad

Cerca de 50.000 corredores disputan este domingo el Maratón de Nueva York, un icono para los atletas profesionales y aficionados y que volverá a batir récords en las redes sociales e inversión publicitaria, según los datos facilitados por la empresa de tecnología y servicios publicitarios para redes sociales 'Adglow'.

Considerada una de las seis maratones más importantes del calendario, junto a las citas de Berlín, Boston, Londres, Chicago y Tokio, esta prueba recibe más de 250.000 solicitudes para poder correrla y lograr un dorsal es toda una gesta. Además, más de dos millones de espectadores apoyan a los corredores y 12.000 voluntarios colaboran con la organización.

En 2017 se recogieron más de mil millones de impresiones en los siete anteriores y hasta la celebración del evento en los soportes digitales. Con un incremento del 38% respecto a 2016, Twitter, Facebook e Instagram sumaron 982 millones (687, 295 y 22, respectivamente), según datos de la New York Road Runners (NYRR), organizadora de la carrera.

La etiqueta oficial #TCSNYCMarathon fue 'trending topic' tanto en Twitter como en Facebook durante el día entero y la actividad en la plataforma 'Snapchat' suele aprovechar el momento para transmitir en directo la carrera con un reportero en la meta y otro en la zona media del recorrido.

Las promociones asociadas a la difusión recurrente del evento le han permitido incrementar un 5 por ciento su presencia en el reparto de medios, induciendo al uso del marcador mundial #GetOutToRun mediante el reparto de premios.

Según fuentes de Triamax, el número estimado de espectadores a lo largo del recorrido superó los 2,5 millones de espectadores. Por ello, las grandes marcas deportivas apuestan por promocionarse y lanzar sus campañas publicitarias en medios tradicionales y digitales en el momento de la celebración de la carrera.

Según datos de Adglow, en los días previos la inversión en publicidad por parte de las marcas deportivas aumentó en estas plataformas digitales en un 35 por ciento. La organización de la carrera ha apostado por la integración de espectadores y corredores en el evento, por lo que la presencia digital ha aumentado exponencialmente en los últimos años.

En esta edición, se ha hecho especial hincapié en una fuerte estrategia de contenidos que busca la participación de los usuarios. A través de la campaña 'It will move you' y de la etiqueta #movedme se puede seguir el entrenamiento, viaje y logros de los atletas desde la propia cuenta del maratón.

Así se generan miles de experiencias y videos que permiten conocer las historias de los corredores desde su perspectiva personal, y la de sus familiares que permiten abordar todos los diferentes ángulos de una carrera que se ha convertido en una experiencia multimedia y que bate plusmarcas en las redes y la inversión publicitaria.