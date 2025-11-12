Marcus Mariota (Commanders): "Estar aquí en Madrid es un momento muy especial para todos nosotros"

Marcus Mariota durante la rueda de prensa de los Washington Commanders en la Ciudad Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marcus Mariota, 'quaterback' titular de los Washington Commanders, reconoció este miércoles que para todo el equipo, y para él personalmente, "es muy especial estar en Madrid" para jugar el domingo el partido ante los Miami Dolphins en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Antes que nada, gracias al Real Madrid por recibirnos, estas instalaciones son increíbles. Estar aquí, ser parte de esto, del partido inaugural aquí en Madrid es un momento muy especial para todos nosotros", señaló Mariota en rueda de prensa en la Ciudad Real Madrid.

El mariscal de campo recalcó que "como equipo, desconectar, ha sido importante y genial" y que "definitivamente hay que encontrar un punto medio" entre "poder disfrutar del momento, de estar en Madrid y tener la oportunidad de experimentar esta hermosa ciudad" y centrarse en el partido, que les llega en un delicado momento.

"Entendemos que hay oportunidades para experimentar lo que Madrid tiene para ofrecer, pero también tenemos jugadores que entienden que hay momentos para concentrarse y ponerse en marcha, asegurándonos de estar listos", comentó.

A nivel personal, "es un gran honor" ser uno de los dos 'quarterbacks' que jugará este histórico partido en Madrid. "Crecimos en el Pacífico Central, muy lejos de aquí, y tener la oportunidad de ser parte de este partido es algo muy especial. Disfruto mucho de la experiencia, me gusta estar fuera del país y vamos a darlo todo para ofrecer un gran producto y un gran espectáculo. Estoy emocionado por el reto del domingo", subrayó.

"Es realmente impresionante ver cómo es la NFL. Globalizar el fútbol americano y crear oportunidades también en el 'flag football', permitiendo que cada vez más personas en todo el mundo disfruten de este hermoso deporte que tanto amamos. Es un momento genial y me emociona ser parte de él, añadió.

En lo deportivo, espera que puedan mejorar. "Tenemos un récord de tres victorias y siete derrotas, y eso no se acerca ni de lejos a donde queremos estar. No es por falta de esfuerzo y creo que tenemos margen de mejora en pequeños detalles. Los chicos están jugando con intensidad, y cuando vas con un récord de tres victorias y siete derrotas, eso no siempre se ve en toda la liga, así que creo que esto demuestra que a nuestros jugadores les importa y quieren enmendar la situación", puntualizó.

"Se trata simplemente de encontrar maneras de ejecutar mejor, comunicarnos, quizás sobre aspectos del plan de juego que no nos gustan o que sí nos gustan, y dar lo mejor de nosotros para que al final ganemos", sentenció el jugador de los Commanders.