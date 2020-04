María Delgado: "Soy muy inquieta y el confinamiento no me ha cambiado mucho"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española María Delgado ha admitido ser "muy inquieta" y por ello ha negado que el confinamiento haya "cambiado mucho" su carácter durante la pandemia de COVID-19, opinando de forma tajante que "antes que el deporte está la salud de las personas".

"Por la planificación que llevábamos a cabo, la fecha ideal era la de este verano; pero vivimos una situación excepcional y, como tal, creo que se ha tomado la decisión correcta y la más coherente. No hay duda de que antes que el deporte está la salud de las personas", ha comentado a los medios oficiales del Comité Paralímpico Español (CPE).

Así, ha charlado sobre el confinamiento doméstico. "No lo llevo mal, aunque llevo sin salir de casa desde el 12 de marzo, cuando nos cerraron el CAR de Madrid y me vine para Zaragoza. Entreno todo lo que puedo para perder lo mínimo posible y que la vuelta al trabajo sea en las mejores condiciones", ha subrayado Delgado.

"Pero no hay duda de que la pérdida es grande, en mi caso son muchos días fuera del agua. Se dice que, cada día que no se nada, son dos días que se necesitan para recuperar el estado de forma. Vamos a tener que trabajar duro", ha afirmado la nadadora zaragozana, medallista paralímpica y mundialista.

"Soy muy inquieta y el confinamiento no creáis que me ha cambiado mucho", ha exclamado en el coloquio. "Sigo igual de activa, entrenando mañana y tarde, y ahora me ha dado por la cocina con mi madre. Me está enseñando un montón de cosas y me está poniendo al día", ha analizado tras asimilar el aplazamiento de un año de los Juegos.

Después de confesar sus gustos sobre literatura, cine, series y demás aspectos de ocio, Delgado ha insistido en que "hay que entrenar muy fuerte" y también "mentalizarse" para ir "a por todas" en esa cita paralímpica de Tokio para el verano de 2021.