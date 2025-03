María Pérez: "El Princesa de Asturias sería volver a revivir el oro con Álvaro en París"

"Las declaraciones sobre los nacionalizados se sacaron de contexto: me refería a que hay cuidar a los más pequeños", matizó la campeona olímpica

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marchadora María Pérez, ganadora de la 'Triple Corona' -oro en Juegos, Mundial y Europeo- tras su triunfo en el relevo mixto en Paris 2024, se declaró ilusionada por ganar el Princesa de Asturias de los Deportes porque sería, según ella, "volver a revivir" el éxito junto a Álvaro Martín en la capital francesa.

"Carolina Marín dijo que para ella fue uno de los mejores días de su vida. Para mí, sería volver a repetir el oro junto a Álvaro Martín por última vez. ¿Que me ilusiona? Claro que sí, pero no es algo que dependa de mí", dijo en Valladolid, donde este lunes recogerá uno de los premios de la Gala Nacional de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD).

Acompañada del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; y los presidentes de la AEPD, Julián Redondo, y de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV), Guillermo 'Lolo' Velasco, María Pérez agradeció el reconocimiento de la prensa deportiva a sus éxitos en los últimos años. "Los deportistas no seríamos lo que somos si la prensa no contara nuestros éxitos", apuntó la marchadora de Orce (Granada).

Pérez celebró que en la marcha española "hay futuro" porque los jóvenes que llegan "vienen dando fuerte", y aseguró que aún no ha pensado quién será el compañero de equipo en el mixto que sustituya a Álvaro Martín.

"A Álvaro va a ser difícil de reemplazar. Ahora no tengo aún el nombre. Mi sueño en ganar una medalla en el Mundial de agosto en la despedida del 20 y el 35 porque luego ya nos pasaremos a la media y maratón", subrayó acerca de sus objetivos y los cambios de distancia aprobados por World Athletics.

Por otro lado, la marchadora granadina quiso matizar sus recientes declaraciones sobre los atletas nacionalizados por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en Cáceres, donde indicó que dicho organismo es el que más cubanos "repesca" y que así se "está cargando el producto nacional".

"Las palabras se sacaron de contexto. Estoy orgullosa de que los deportistas que quieren una vida mejor elijan a España. Me refería a que hay que cuidar a los más pequeños en nuestro país y no mirar tanto a las medallas. No tengo nada en contra", comentó la mejor marchadora española de la historia.