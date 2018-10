María Pérez: "Sabíamos que éramos favoritos, pero en la marcha sabemos que ocurren muchas cosas"

Publicado 13/08/2018 13:41:36 CET

"Los favoritos no siempre lo son en los grandes campeonatos" "El circuito no sería lo mejor, pero fue espectacular ver a chicos y chicas marchando juntos"

La atleta española María Pérez se alegró de que saliera "todo perfecto" durante la prueba de 20 kilómetros marcha, consiguiendo así un oro que no se esperaba pese a considerarse "favorita", ya que todos estos grandes candidatos luego pueden no serlo "en las grandes competiciones".

"Sinceramente, no me esperaba este oro. Sabíamos que éramos favoritos, Álvaro (Martín) y yo nos encontrábamos entre los cinco candidatos, pero en la marcha sabemos que ocurren muchas cosas", consideró María Pérez a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. "Los favoritos no siempre lo son en las grandes competiciones, debíamos saber gestionar esos nervios previos, y creo que al final salió todo perfecto", continuó.

Además, este oro conseguido por la granadina le sabe más especial si cabe después de vivir un "día redondo". "Me sabe a mucho porque dos semanas antes de este campeonato tuve unas molestias en el cuádriceps. Tuve que reponerme psicológicamente porque fue un palo muy duro. Esta medalla ha sido el fruto a todo el trabajo que hemos realizado, ahora toca disfrutarlo y ser conscientes en España de lo que hemos conseguido", comentó.

Las cuatro medallas españolas en marcha, sumando la plata de Diego García por detrás de Álvaro Martín y el bronce de Julia Takacs en los 50 kilómetros, han sido las grandes protagonistas en un recorrido del combinado nacional valorado por María Pérez como "más que positivo", dado que la mayoría de atletas cumplieron sus objetivos o "casi".

Finalmente, la atleta confesó que sintió después de vivir un "acontecimiento muy diverso" después de que se retrasara la salida y acabaran compartiendo recorrido con la carrera de 20 kilómetros masculina. "Nosotras no sabíamos que pasaba, no se sabía si se iba a poder producir la carrera o si se iba a aplazar", declaró.

"Finalmente, nos dijeron que la salida iba a ser compartida y creo que fue muy bonito. El circuito no sería lo mejor para tantos atletas a la vez, pero fue muy espectacular ver a chicos y chicas marchando juntos. Además, yo tuve la suerte de pasar por meta cuando Álvaro entraba", concluyó una María Pérez que además lo vio "ameno" para los aficionados que fueron a ver la prueba en directo.