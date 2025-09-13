María Pérez: "Es un sueño hecho realidad, pero esto no ha acabado"

María Pérez es alzada por sus compañeros Daniel Chamosa, Miguel Ángel López y Manuel Bermúdez tras conquistar el oro en la prueba de 35 kilómetros marcha de los Mundiales de atletismo de Tokio - Oliver Weiken/dpa

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Pérez ha confesado que haber revalidado el título de campeona del mundo de 35 kilómetros marcha en Tokio es "un sueño hecho realidad", el "último" que le faltaba, aunque ha advertido de que "esto no ha acabado" y de que irá a por todas el próximo sábado en la prueba de 20 kilómetros.

"Es un sueño hecho realidad, creo que era el último que me faltaba. Con Miguel Ángel en 2015, empezó todo; yo tenía 18 años, eran sobre las tres de la mañana, y verlo en el estadio dando esas vueltas, levantando el puño... No me esperaba tanta gente en el estadio y he llorado como una niña chica. Ya no tengo a Álvaro -Martín-, pero he tenido a mis tres chicos, que me han dado un abrazo y me han subido a hombros", señaló en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Todo en un recinto del que se marchó con un sabor agridulce el 2021, cuarta en Tokyo 2020. "Aquí estoy, en la capital nipona, donde me fui siendo 'chocolate' en los Juegos Olímpicos. Dije que venía a por una mínimo, ahora me toca recuperarme. Estoy muy bien, pero ha sido muy duro por la climatología", subrayó.

"Hemos llegado a picos de 90% de humedad, se caían algunos, desvanecían. Eso me daba mucho respeto, pero creo que soy la que más días lleva aquí en Japón. Ha sido de los mejores días en cuanto al tiempo, porque al estar nublado baja muchísimo la temperatura. Ayer estuvo lloviendo por la noche, hoy ha estado chispeando, esto no tiene nada que ver con nuestro país", relató.

Además, la granadina reconoció que tenía "la sensación" de que le estaba controlando "todo el mundo". "La china iba todo el rato detrás y los chinos iban diciendo mi nombre y me iba sacando las zapatillas, así que ha llegado un momento en el que he mirado a Antonella -Palmisano- y me he ido. Eso ha definido un poco la carrera, porque en mujeres íbamos un grupillo de cinco para tres -medallas- y dije 'yo no me la quiero jugar como Miguel en los últimos kilómetros'", bromeó.

"Esto no ha acabado, señores, siento mucho haceros madrugar. No voy a celebrar todavía nada, voy a comer algo de sushi. Os espero a todos porque tenemos otra cita el sábado que viene por la noche, pero no vamos a haceros trasnochar tanto", concluyó.