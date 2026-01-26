María Pérez, Susana Rodríguez, Butragueño y Unicaja reciben los premios de la APDM en su décima gala

Foto de familia de los galardonados en la décima gala de los premios APDM. - ANGEL RIVAS

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marchadora María Pérez y la triatleta paralímpica Susana Rodríguez, el exfutbolista Emilio Butragueño, el Unicaja de baloncesto y la selección campeona del mundo de fútbol en Sudáfrica 2010, entre otros, fueron premiados este lunes en la décima gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), que se celebró en El Beatriz Madrid Auditorio de la capital de España.

Bajo el lema '100 años de radio. 10 años dando voz al deporte', la APDM reconoció en su gala los logros deportivos de alcance internacional, trayectorias profesionales ejemplares y proyectos que representan los valores del deporte en el pasado año. Un acto que contó con la presencia del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado; el Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé; y del presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán.

El presidente de la APDM, José Damián González, afronta su último año en el mandato y antes de comenzar la gala quiso acordarse de las víctimas en los accidentes ferroviarios de la pasada semana. Además, ese recuerdo se hizo extensible con la mención especial a José Ángel de la Casa, Manuel Esteban 'Manolete' y Joaquín Ramos Marcos.

La atleta María Pérez, doble campeona del mundo en marcha en 2025 y declarada mejor atleta mundial, fue distinguida por alargar sus éxitos tras los Juegos de Paris 2024, en los que ya logró la 'Triple Corona' -Mundial, Europeo y Juegos- tras su plata individual y el oro en el relevo mixto junto al atleta extremeño Álvaro Martín.

Asimismo, Susana Rodríguez, bicampeona olímpica y siete veces campeona del mundo, y su guía Sara Pérez; el periodista José Ramón de la Morena, por una trayectoria que ha marcado durante décadas la radio deportiva en España, y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, ejemplo de comportamiento y excelencia dentro y fuera del campo, fueron homenajeados por la prensa deportiva madrileña.

El doctor José María Villalón, que el pasado diciembre cumplió 30 años al frente de los servicios médicos del Atlético de Madrid, recibió el trofeo por su dedicación, rigor profesional y discreción al servicio del deporte de élite, mientras que la selección española campeona del mundo en 2010, coincidiendo con el 15 aniversario de la mayor hazaña del fútbol español, también fue reconocida.

La Vuelta, por su 90 aniversario, y LaLiga, por la iniciativa 'Preparados', impulsada por la patronal de clubes junto a Fundación Blanca para el cuidado de la salud mental de los futbolistas, recibieron otros de los galardones de la APDM. El premio fue recogido por Javier Tebas y Lola Fernández Ochoa, presidentes de ambos organismos.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, subió también al escenario para recoger el galardón a la excelencia que representan las selecciones nacionales masculina y femenina, que en septiembre lograron situarse en lo más alto del ranking FIFA.

Además, Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja Baloncesto, fue distinguido por la brillante trayectoria deportiva del club malagueño en los últimos años a nivel nacional e internacional, y la atleta Alba García Falagán, se sumó a la lista de reconocidos tras proclamarse campeona del mundo paralímpica en Nueva Delhi.

La gala de la APDM contó con el patrocinio de Mahou, El Corte Inglés, Unicaja, la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga. Asimismo, colaboraron Casademont, Coca-Cola, Guilis, La Real y Ascaso, estos dos últimos presentes en la primera edición.