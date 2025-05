María Pérez vence en los 35 km del Europeo de marcha por equipos y lidera la plata de España

Miguel Ángel López termina tercero con récord de España y contribuye al segundo puesto del conjunto masculino

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Pérez, doble medallista olímpica en Paris 2024, ha logrado la victoria este domingo en la prueba de 35 kilómetros del Campeonato de Europa de marcha por equipos, que se ha celebrado en Podebrady (Chequia), y ha contribuido a conquistar la medalla de plata del combinado femenino, en una cita en la que Miguel Ángel López fue tercero con nuevo récord de España y lideró la consecución de otra plata para el equipo masculino.

La granadina, oro y plata en los pasados Juegos Olímpicos, evidenció su dominio en la marcha mundial y dominó una prueba en la que cruzó la meta con un tiempo de 2:38:59 -líder mundialista del año-, superando en 36 segundos a la campeona olímpica de Tokyo 2020, la italiana Antonella Palmisano (2:39:35).

Sin embargo, el tercer puesto de Nicole Colombi y el quinto de Federica Curiazzi se unieron a la segunda plaza de Palmisano para otorgar el oro por equipos a Italia. Mientras, España se colgó la plata con una sexta posición de Cristina Montesinos (2:46:18, mínima directa para el Mundial de Tokio 2025) y un undécimo lugar de Beatriz Cantero (3:04:04). Raquel González fue descalificada por los jueces con cuatro avisos.

"La escuadra italiana lo ha puesto difícil. Me gustaría mandar un fuerte abrazo y saludo a Laura -García-Caro-, la echamos de menos aquí el equipo completo. Ha sido volver otra vez a la competición, no sabía cómo iba a ser después de los Juegos, y aunque lo han puesto difícil estoy orgullosa del equipo y de los rivales también. Lo he pasado bastante mal, he tenido que parar dos veces, ha hecho muchísimo frío. No ha sido una carrera fácil, he sufrido, pero esto es lo que me gusta y por eso sigo aquí", explicó Pérez tras la prueba.

Por su parte, Montesinos se mostró "muy contenta por el equipo y por María". "Venía aquí con un objetivo, que era únicamente hacer la mínima para Tokio. Iba toda la carrera con un poquito de margen, me encontraba superbien, de piernas no tanto, y al final lo he podido hacer, que era el objetivo. Estoy muy contenta", afirmó.

Mientras, Cantero reconoció que iba "un poco agobiada al final". "He acabado que era lo importante. Al principio también me he agobiado muchísimo porque me han sacado dos tarjetas en el kilómetro 9. Mantuve el ritmo, aflojé un poquito, marqué bien y acabé. Yo solo pensaba en acabar y ya está, y lo he conseguido", indicó.

En la prueba masculina, también sobre 35 kilómetros, Miguel Ángel López logró terminar tercero con récord de España de 2:23:48, todo en una prueba marcada por la nueva plusmarca mundial (2:20:43) establecida por el vencedor de la prueba, el italiano Massimo Stano, que pulverizó el anterior récord de la distancia, el 2:21:40 del canadiense Evan Dunfee en 2022.

Con este tiempo, el murciano bate el 2:25:35 de Álvaro Martín en este mismo circuito en 2023. Además, le sirve para comandar la plata del equipo masculino, al que también contribuyeron Daniel Chamosa, séptimo (2:27:56), y Manuel Bermúdez, octavo (2:28:43), que también se garantizaron su billete mundialista. Marc Tur terminó decimonoveno (2:32:00).

"¡Subcampeones de Europa! Siempre demostramos que estamos ahí peleando por ser campeones; en este caso no ha podido ser, Italia ha estado magnífica con Massimo Stano, récord del mundo. A nivel personal, estoy muy contento, porque más o menos es la marca que buscaba. Sabía que podía estar ahí para intentar batir el récord de España de Álvaro. Estoy muy feliz por mejorar mi marca personal. Salimos de aquí con mucha moral para el Mundial", explicó López.

Chamosa, por su parte, explicó que lo han "luchado muchísimo los cuatro". "Al final ha salido una prueba buenísima con Miguel ahí delante, haciendo récord de España, y nosotros buscando la mínima para el Campeonato del Mundo de Tokio. Hacerla es algo increíble, es rematar una temporada redonda. Ahora, a pensar en lo siguiente", apuntó.

Por último, Bermúdez explicó que los cuatro participantes han dado "el máximo". "Estoy supercontento por haber logrado esa plata por equipo. Lástima que se nos haya escapado el oro. A nivel individual, no tengo palabras para lo que he hecho", finalizó.