María de Valdés, sexta del mundo en los 5K de aguas abiertas

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española María de Valdés finalizó en una meritoria sexta plaza la prueba de los 5 kilómetros de aguas abiertas en el Campeonato del Mundo de Doha (Catar), en el puerto viejo de la ciudad, y pone punto final a su participación individual con una gran nota, tras proclamarse subcampeona del mundo en los 10 kilómetros y lograr el billete para París 2024.

A María de Valdés le faltaron las fuerzas en el esprint final y no pudo pelear por una segunda medalla. A diferencia del 10K, donde se ganó la plata con un final apoteósico, en la distancia corta de las aguas abiertas pagó la falta de fuerzas en el tramo final.

La de Fuengirola empezó fuerte, se puso en el grupo cabecero y en los primeros 4,5 kilómetros nadó en el cuarteto cabecero, bien situada en el paso de boya en las primeras dos vueltas y parte de la última.

"Estoy contenta porque ha sido una carrera muy rápida desde el principio, he intentado estar siempre delante. Al final me ha costado y en ese esprint me ha faltado estar ahí, con las primeras", lamentó la nadadora, que llegó a nadar tercera en buena parte de la prueba, en declaraciones facilitadas por la RFEN.

Al final terminó sexta en estos 5K, una prueba no olímpica a diferencia del 10K, donde con su medalla de plata en Doha sí logró le billete para París 2024. "Esperemos poder seguir haciendo buenos resultados de cara a los Juegos. Me quedo con esta experiencia, que ha sido muy guai este Mundial. Quiero seguir sumando", añadió.

En cuanto a Candela Sánchez, la joven nadadora española volvió a meterse en el 'Top 20', como en la anterior cita mundialista de Fukuoka (Japón), con un decimoséptimo puesto, aunque llegó a pasar en novena posición al final de la segunda de las tres vueltas.

La prueba la ganó la neerlandesa Sharon van Rouwendaal, que hizo doblete tras ganar días atrás el 10K, con un tiempo de 57:33.9, apenas 5,6 segundos más rápida que De Valdés. Segunda fue la australiana Chelsea Gubecka y tercera la brasileña Ana Marcela Cunha.

En los 5 kilómetros masculinos, el nadador catalán Guillem Pujol fue 21º, 1:52 minutos del nuevo campeón mundial, el francés Logan Fontaine, que se impuso a su compatriota Marc-Antoine Olivier y con el italiano Domenico Acerenza tercero, medalla de bronce.

Pujol llegó a nadar en la 31ª posición tras un mal arranque de prueba, pero pudo finalizar con cierta progresión hasta que, en un final loco en el que atrapó a nadadores que tenía por delante, logró esa 21ª posición, muy cerca, a una décima de segundo, del 'Top 20'.