Mariano García: "Espero que este oro sea el principio de alguna otra medalla más"

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mariano García se mostró "muy orgulloso" de haber conseguido este fin de semana en Belgrado proclamarse campeón del mundo de los 800 metros en pista cubierta, un éxito "espectacular" y que espera que sea "el principio" para sumar nuevas medallas en el futuro.

"Estoy muy orgulloso de lo que he logrado porque hasta que no han pasado las horas no me lo creía. Es un sueño hecho realidad y vamos celebrando poco a poco la medalla", apuntó García a los medios a su llegada a Madrid con la selección.

El murciano no sabe "exactamente" como estarán en su localidad natal, Fuente Álamo, aunque cree que "están todos 'flipando" con él. "Mis compañeros, mi gente, mi familia, están todos orgullosos de mí. Quiero llegar ya al pueblo y celebrarlo con ellos", confesó.

"Fue espectacular. Sabía que podía luchar por una medalla, pero el oro era muy difícil aunque era el líder mundial del año. Lo he logrado y espero que sea el principio de alguna otra medalla más", recalcó. "De momento lo estoy asimilando porque es un paso bastante gordo el pasar de no tener casi nada más que campeón de España a ser campeón del mundo en pista cubierta", añadió.

Ahora, García sabe que le "mirarán más que otras veces" sus rivales. "Pero presión ninguna porque irá a disfrutar y seguiré trabajando como cada día los resultados tendrán que salir. Ahora tengo que descansar y preparar la pretemporada de verano para luchar por estar en el Mundial y en el Europeo y hacerlo lo mejor posible", sentenció.

Junto al murciano, también llegó a la capital el cuarteto del relevo 4x400 masculino que se proclamó subcampeón del mundo formado por Bruno Hortelano, Bernat Erta, Iñaki Cañal, Manuel Guijarro y Javier Sánchez como suplente, que mostró su felicidad por lo conseguido.

"Para mí, siendo tan joven, el poder vivir esto ha sido muy especial, no sólo por el hecho de ser subcampeones del mundo, que es un hito increíble sino por haberlo compartido con estas cuatro personas. Lo he disfrutado muchísimo y me llena de ilusión para seguir trabajando junto a estos chicos y seguir mejorando", confeso Erta.

Por su parte, Cañal reconoció que "para alguien con poca experiencia en el equipo" como él "vivir esto era impensable". "Yo vengo del 60 y los 100 metros y esta segunda oportunidad que me ha dado el atletismo de vivir en un relevo 4x400 como este, con estos chicos y amigos, es impresionante", confesó.

Finalmente, Javier Sánchez, que ejerció de suplente en el relevo, señaló que había sido "una alegría compartir un gran campeonato" con sus compañeros y el poder ver este éxito "desde fuera". "Estoy muy orgulloso de haber podido estar en Belgrado y a seguir ahora en la misma línea", sentenció.