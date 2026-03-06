Marina Porta se convierte en la primera mujer que preside el TAD

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha propuesto este viernes el nombramiento de Marina Porta como nueva presidenta, convirtiéndose en la primera mujer que ostenta esta responsabilidad desde la creación del órgano en 2014.

Marina Porta, abogada del Estado y licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3), era vocal del TAD desde abril de 2023 y presta servicios en el Departamento de Arbitrajes internacionales con funciones de asistencia jurídica a España.

Según confirmó el Consejo Superior de Deportes (CSD), Porta sustituye al frente del TAD a Francisco de Miguel Pajuelo, que concluyó su mandato el pasado 25 de febrero.

"Su nombramiento por parte del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, se produce a propuesta y de entre los miembros del propio TAD, tal y como establece el artículo 2 del Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, por el que se desarrolla la composición, organización y funciones del TAD", dice la nota oficial.

"Con el nombramiento de Marina Porta como presidenta concluye la renovación parcial de este Tribunal, toda vez que el pasado 25 de febrero finalizaron su mandato Pilar Juárez, Alfonso Ramos de Molins y Mónica Morillas, en su condición de vocales, además de Francisco de Miguel Pajuelo, hasta ahora presidente", añade.

"La nueva composición, con los juristas de reconocido prestigio Marcos Mas, Marta Chamorro y Guillermo de Blas y con la catedrática de Derecho Constitucional Itziar Gómez, garantiza la presencia equilibrada de mujeres y hombres. La Comisión Directiva del CSD ha aprobado esta semana por unanimidad el nombramiento", termina.