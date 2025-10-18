Mario Mola, entre los elegidos para el Comité de Atletas 2025-29 de World Triathlon

Archivo - Mario Mola, durante una prueba de las Series Mundiales en Yokohama. - WORLD TRIATHLON - Archivo

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Triatlón (World Triathlon) ha anunciado este sábado la elección de diez miembros para su renovado Comité de Atletas, incluido el español Mario Mola, con el objetivo de "garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas en los procesos de toma de decisiones del organismo rector del deporte".

Así lo expresó la Federación en un comunicado oficial. Abierta a deportistas que hubieran estado presentes en su ranking de los últimos cuatro años, World Triathlon confirmó la decena de nuevos miembros para el período comprendido entre este 2025 y el año 2029.

Junto a Mola, también fueron elegidos la brasileña Luisa Baptista, el rumano Félix Duchampt, el francés Vincent Luis, la belga Claire Michel, la sudafricana Gillian Sanders, el alemán Martin Schulz, la británica Non Stanford, el australiano Luke Willian (AUS) y la kirguís Gulnaz Zhuzbaeva.

"El resultado de la elección tiene en cuenta la representación de los cinco continentes, además de mantener una proporción 50-50 entre hombres y mujeres y dos paratriatletas, uno de cada género, de acuerdo con las reglas de World Triathlon", aclaró la misma nota de prensa.

El ente federativo recalcó en su texto que se elegirán dos miembros de este comité (un hombre y una mujer) "para formar parte de la Junta Ejecutiva de World Triathlon en la primera reunión" del nuevo organigrama.

"La inclusión de dos miembros del Comité de Atletas en la Junta Ejecutiva ha fortalecido el papel de los deportistas y es parte integral de nuestro éxito continuo como Federación Internacional que se esfuerza por centrarse en los atletas", zanjó el comunicado oficial.