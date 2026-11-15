Martina Sande consigue la primera medalla de una mujer española en un Mundial de tenis de mesa adaptado

Ánder Cepas y Juan Bautista Pérez se proclaman subcampeones en dobles masculinos y Martina Sande y Eder Rodríguez logran el bronce en dobles mixto del Mundial de tenis de mesa adaptado - RFETM

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gallega Martina Sande se ha convertido, con su bronce en la clase XD7 de dobles mixto junto a Eder Rodríguez en el Campeonato del Mundo de tenis de mesa adaptado de Pattaya (Tailandia), en la primera mujer española que consigue una medalla en una cita mundial en este deporte, mientras que Ánder Cepas y Juan Bautista Pérez se han proclamado subcampeones del mundo en dobles masculinos de la clase MD18.

En el mixto de la clase XD7, Sande y Eder comenzaron con una victoria en cinco juegos frente a Dmitrii Lavrov y Elena Tikhonenkova. En cuartos, firmaron una remontada decisiva para ganar a los brasileños Fabio Silva y Thais Fraga Severo por 3-2 (6-11, 8-11, 12-10, 11-8 y 11-6), y en semifinales acabaron su participación al caer ante la pareja surcoreana formada por Yeongjin Jang y Mi Gyu Lee por 1-3.

Mientras, Cepas y Pérez alcanzaron la final después de superar en octavos a los suecos Emil Andersson y Sam Gustafsson, por 3-0; en cuartos, a los belgas Laurens Devos y Marc Ledoux, por 3-0; y en semifinales, a los japoneses Hayuma Abe y Koyo Iwabuchi, por 3-1.

En 'semis', cedieron el primer juego y remontaron para asegurar su plaza en la final ante los ucranianos Lev Kats e Ivan Mai, en la que ganaron el primer juego y forzaron el quinto después de adjudicarse también el cuarto; sin embargo, sus rivales se llevaron el desempate: 2-3 (11-8, 7-11, 4-11, 12-10 y 8-11).

Daniel Rodríguez y Eder Rodríguez también compitieron en los dobles masculinos de clase MD8 y se despidieron en octavos frente a los franceses Emeric Martin y Florian Merrien por 1-3.