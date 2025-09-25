Más de 16.000 corredores participarán en la X Bimbo Global Race en Barcelona y Madrid.

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de la carrera Bimbo Global Race, que se celebra en más de 30 ciudades de todo el mundo, reunirá a más de 16.000 corredores en Barcelona, con 14.000, y Madrid, con más de 2.500, el pasado 21 de septiembre y el próximo domingo, respectivamente.

Con récord de inscritos, también se espera incrementar la recaudación total, que en 2024 ascendió a 311.000 rebanadas de pan donadas a Bancos de Alimentos en España y más de 3 millones a nivel global.

El pasado domingo Barcelona fue el escenario de la 47ª edición de la Cursa de la Mercè Bimbo Global Race, la cita deportiva más multitudinaria de la fiesta patronal de la Ciudad Condal.

Por su parte, el domingo 28 de septiembre Madrid será escenario de la Carrera Menudos Corazones Bimbo Global Race, una cita que celebrará su decimoquinta edición en el Parque Juan Carlos I, incluyendo pruebas de 10K, 5K, una marcha familiar de 3K y carreras infantiles.

Al terminar las carreras, los participantes podrán compartir la tradicional Sandwich Party, con música, animación y actividades infantiles. En esta fiesta post carrera, se ofrecerán sandwichs a todos los corredores y varios juegos para los más pequeños.

"Para Grupo Bimbo es un orgullo volver a formar parte de las fiestas de la Mercè con una carrera que refleja nuestros valores y nos ayuda a fortalecer nuestro propósito de alimentar un mundo mejor. Esta prueba no solo promueve la actividad física y los hábitos de vida saludables, sino que también fortalece los lazos comunitarios y fomenta la solidaridad. Del mismo modo, nos llena de satisfacción acompañar a la Fundación Menudos Corazones en Madrid en una carrera que no solo impulsa hábitos de vida saludable, sino que también genera un impacto directo en niños y niñas con cardiopatías congénitas. Esta alianza reafirma nuestro compromiso con causas que trascienden el deporte y transforman vidas", comentó Olga Martínez, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Bimbo EMEA.

Bimbo Global Race es una de las iniciativas que incentiva globalmente Grupo Bimbo para cumplir el propósito de Alimentar Un Mundo Mejor. Esta carrera, que este año celebra su décima edición a nivel mundial, se correrá de forma paralela en 34 ciudades de todo el mundo.

Desde sus inicios, la compañía ha conseguido sumar más de 20 millones de rebanadas de pan que se han dado en bancos de alimentos a lo largo de todas sus ediciones. En línea con el espíritu solidario de las carreras de Barcelona y Madrid, la marca Bimbo aporta al Banco de Alimentos 20 rebanadas de pan por cada persona inscrita; mientras que por cada inscrito a la versión 'online', aporta 2 rebanadas.

Respecto a la recaudación íntegra de las inscripciones en Barcelona, este año se destinará a la Fundación Alzheimer Catalunya; mientras que en Madrid, Eventsthinker destinará parte de la recaudación a apoyar la labor de la Fundación Menudos Corazones en beneficio de niños y niñas con cardiopatías congénitas.