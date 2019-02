Más de 3.300 corredores disputarán el V 15 Km MetLife Madrid Activa

Publicado 12/02/2019 18:54:13 CET

Abel Antón: "Es una carrera fácil y el circuito, por el corazón de Madrid, es maravilloso"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.300 corredores participarán en la quinta edición del 15 Km MetLife Madrid Activa, la única prueba de 15 kilómetros organizada en la capital y que se disputará el 24 de marzo (9:00 horas), con salida en el Paseo de la Castellana, junto a la Plaza de Castilla, y la meta en el Puente del Rey, según anunciaron este martes sus promotores en la presentación oficial en la sede de la aseguradora MetLife.

Impulsada conjuntamente por el Hospital Universitario Ramón y Cajal y la Fundación Educación Activa, el 15 Km MetLife Madrid Activa volverá a tener fines médico-científicos, ya que impulsará la investigación, formación y divulgación del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). El TDAH afecta a un 7% de la población infantil y puede provocar hasta un 70% del fracaso escolar a pesar de que los niños tengan buenas competencias.

Al acto de presentación acudieron la Presidenta de Honor de la Fundación Educación Activa, Nora de Liechtenstein; el Subdirector General de Deportes de la Comunidad de Madrid, Ricardo Echeita; el Director General de MetLife en Iberia, Óscar Herencia; Director Gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Juan José Equiza; José Ramón Gamo, neuropsicólogo infantil especialista en TDAH, Director Técnico Fundación Educación Activa y Centro Cade; el exatleta bicampeón del mundo de maratón Abel Antón, Director Técnico de la carrera; el marchador Diego García Carrera, subcampeón de Europa de 20 kilómetros; y la atleta Clara Simal, subcampeona de España de maratón.

El Director Técnico de la carrera, Abel Antón, destacó el carácter singular de la única prueba de 15 kilómetros que se corre en la capital de España. "Estamos muy satisfechos porque, año tras año, vamos mejorando en participación, lo que significa que va a haber más becas para la fundación Madrid Activa. Es un 15k que es muy fácil de correr y el circuito es maravilloso", indicó el bicampeón del mundo de maratón.

Abel Antón, que confirmó su participación en la carrera y pronosticó que su tiempo final será cercano a "una hora", confesó que ahora disfruta "mucho más" que cuando era atleta profesional, así como prevé que se supere la cifra de 3.300 corredores -actualmente ya están inscritos cerca de 1.500- de la edición de 2018.

"Ahora no te exiges tanto como antes. El día que me apetece hago 15 kilómetros y el que no, nada. El 15k es para disfrutar porque pasar por el corazón de Madrid es algo que le gusta a cualquier corredor popular. Es muy fácil de correr, es casi como una de diez por lo rápido que se va", comentó el atleta soriano.

La presidenta de Honor de la Fundación Educación Activa, Nora de Liechtenstein, agradeció la iniciativa en una edición en la que conmemoran su 20 aniversario. "Gracias a todos porque nos ayudáis a ayudar a los niños porque, sin esa ayuda, nuestro trabajo no sería el mismo", apuntó Nora de Liechtenstein, que destacó el trabajo de la empresa organizadora G2O Publisport.

Para Juan José Equiza, el 15 Km MetLife Madrid Activa es un "instrumento" para poder seguir investigando para combatir el TDAH e informó de que gracias a los fondos recaudados en las ediciones anteriores se han becado a 8 proyectos. "Estamos todos en el camino, no ha sido sencillo pero esta carrera hace que veamos la meta más cerca. El deporte y la salud están íntimamente ligados", subrayó.

Por su parte, el Director General de MetLife en Iberia, Óscar Herencia, expresó su "orgullo" porque se celebra la quinta edición de una prueba en la que lo más importante "es ayudar a los niños" para combatir el TDAH. "Se han entregado 8 becas y eso significa que estamos haciendo bien el trabajo. Además, estamos de doble aniversario porque es la quinta edición y cumplimos 50 años en España", señaló.

MONEDAS CONMEMORATIVAS

Los organizadores del 15Km MetLife Madrid Activa entregaron monedas conmemorativas a personalidades, deportistas y medios de comunicación por su "incondicional" apoyo a la carrera. Así se reconoció a Javier Sancerni, al asesor jurídico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Miguel Ángel García Caba, y a los deportistas Diego García y Clara Simal.

También lo recibieron el tesorero de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, Miguel Ángel Yáñez, en nombre del presidente Julián Redondo; el secretario general de la Asociación Madrileña de la Prensa Deportiva, Juan Manuel Merino; José Luis Rodríguez Escudero, y los periodistas Gaspar Díez (Europa Press), José Antonio de Diego (Efe), Félix José Casillas (Onda Cero), Alejandro Alcázar (Sport) y Luis Blanco y Samanta Chocrón (Capital Radio).