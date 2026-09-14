Más de 600 atletas disputan este fin de semana el IV Castilla Throwdown en Valladolid

Más de 600 atletas disputan este fin de semana el IV Castilla Throwdown en Valladolid.
Más de 600 atletas disputan este fin de semana el IV Castilla Throwdown en Valladolid. - CASTILLA THROWDOWN
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 15:00
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   MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Polideportivo Municipal Félix Suárez de La Cistérniga (Valladolid) acogerá el 19 y 20 de septiembre la cuarta edición del Castilla Throwdown, que reunirá a cerca de 600 atletas de cross training de toda España y que volverá a tener un marcado carácter familiar.

   Entre los participantes hay hermanos, primos, familiares e incluso padre e hijo que han formado equipo para vivir juntos la experiencia. Ejemplos de ello son el 'Aguilar Team' malagueño, los hermanos de 'Ronsitos' de Pamplona o 'Sin Dobles No Hay Intermedio' madrileño.

   La edición contará además con Beatriz Oñate, campeona de España Máster +35 de halterofilia, e Isaac Vide, que ha representado a España en dos Campeonatos del Mundo de Functional Fitness en México y Budapest.

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