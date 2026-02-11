El Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón se disputará el 26 de septiembre

Archivo - El Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón de 2026 se disputará el 26 de septiembre. - SPORTMEDIA CONTENIDOS - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 41 edición del Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón se disputará el 26 de septiembre y las inscripciones para la prueba soriana y para el 5K Fermín Cacho Caja Rural ya están abiertas, según anunciaron este miércoles los organizadores en un comunicado.

Las inscripciones del Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón están disponibles en la página web oficial del evento y cuentan con un precio reducido de 20,60 euros para los 100 primeros inscritos.

Por su parte, la organización también ha puesto a disposición de los participantes las inscripciones de la Carrera 5K Fermín Cacho Caja Rural, que en este caso cuentan con un precio reducido de 12,60 euros para los 100 primeros inscritos.

Además, desde la organización se comunicarán las modificaciones del recorrido en el Medio Maratón tras haber escuchado las recomendaciones de los participantes en ediciones anteriores. El objetivo es ofrecer un trazado todavía más espectacular, icónico y visual, además de cómodo y seguro para los deportistas en el que se seguirán atravesando lugares emblemáticos como la Alameda de Cervantes, la Plaza Mayor o el río Duero, las iglesias de Santo Domingo y San Juan de Rabanera, el Palacio de los Condes de Gómara o la Ermita de San Saturio.

CARRERAS INFANTILES

El Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón también tendrá espacio para los más jóvenes con la Carrera Joven IN que se disputará en la mañana del sábado 26 de septiembre como prólogo a la 'fiesta' del running soriano.

Las inscripciones para estas carreras infantiles, divididas en seis categorías (desde nacidos en 2013 a nacidos en 2025), ya están abiertas y tienen un coste de 8,30 euros.