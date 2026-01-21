El Medio Maratón de Sevilla transferirá para 2027 los dorsales de los afectados por el accidente ferroviario en Adamuz

Archivo - Vinicent Nyamongo y Rebeca Chelangat se proclaman vencedores de la 30 edición del Medio Maratón de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización del Medio Maratón de Sevilla transferirá sus dorsales para la edición 2027 tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que afecta a los transportes durante los próximos días, atendiendo las peticiones de muchos corredores con graves problemas logísticos para llegar a la capital andaluza.

"Nos sumamos al profundo dolor por las víctimas y heridos, sus familiares y amigos, y guardaremos un minuto de silencio antes de la salida este domingo en memoria de los fallecidos", afirmó la organización a través de una nota de prensa.

De este modo, todos aquellos que no puedan llegar a Sevilla para disputar el medio maratón tendrán a su disposición una cuenta de correo que se habilitará para atender este hecho. "En las próximas semanas pondremos en marcha el protocolo de atención a los afectados a través de una cuenta de correo que se habilitará para ello", zanjó.