El Meeting de Madrid 2026 obtiene el reconocimiento de sostenibilidad de World Athletics

Archivo - Final de los 100m en el Meeting de Madrid 2026. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El World Athletics Continental Tour Silver Madrid 2026 ha obtenido el reconocimiento 'Athletics for a Better World Standard', otorgado por World Athletics, que acredita su compromiso con la sostenibilidad en la organización de eventos deportivos, según un comunicado de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Con esta distinción, el encuentro celebrado el pasado 16 de julio en el Estadio Vallehermoso es "el primer evento de atletismo en pista de España y el primer meeting del World Athletics Continental Tour Silver del mundo en alcanzar este reconocimiento".

Además, según los datos publicados por World Athletics hasta la fecha, el Meeting de Madrid es el único evento de España certificado en 2026, un hito que sitúa a la competición madrileña como referente en el impulso de la sostenibilidad dentro del atletismo nacional e internacional. "Esta distinción supone un importante paso adelante en el compromiso de la organización con el desarrollo de competiciones cada vez más sostenibles", destacó la RFEA.

El reconocimiento llega tras una edición, en la que el Meeting volvió a reunir a destacadas figuras del atletismo nacional e internacional. Las victorias españolas de Quique Llopis en los 110 metros vallas (13.33) y David Barroso en los 800 metros (1:44.36), junto a actuaciones como la de Sara Gallego en los 400 metros vallas (54.36), a solo dos centésimas de su récord de España, fueron algunos de los momentos más destacados de una jornada que ahora suma un nuevo éxito, esta vez fuera de la pista.