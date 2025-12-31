Lo mejor de los equipos españoles de 2025

La selección española femenina de fútbol celebra su segunda Liga de Naciones - Sebastian Christoph Gollnow/dpa

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los equipos y selecciones españolas vivieron un buen 2025, con nuevos éxitos y pese a que el fútbol no estuvo al nivel de otros años, con la selección femenina logrando el mejor título, el waterpolo, el baloncesto o la gimnasia rítmica brillaron. Repasamos algunos de estos mejores logros en este año que se nos va ya.

El fútbol, habitual deporte 'rey', no brilló tanto en este 2025, sobre todo a nivel de clubes donde no hubo ningún título. Mejor fue a nivel de selecciones, sobre todo gracias a la femenina que cerró el año conquistando su segunda Liga de Naciones con exhibición en el partido de vuelta de la final (3-0) ante Alemania, un título que quitó en parte el sabor amargo de haber perdido meses antes en los penaltis frente a Inglaterra la final de la Eurocopa de Suiza.

A nivel masculino, el combinado que dirige Luis de la Fuente cayó de la misma manera en la final de la Liga de Naciones donde defendía trono. El fútbol sala no tuvo un mal año con el Palma Futsal volviendo a ganar la Champions y la Copa Intercontinental, y la selección femenina acabando tercera en el primer Mundial de la historia. El fútbol playa vio a sus dos selecciones acabar como subcampeonas de Europa.

El baloncesto volvió a tener un año positivo pese al resbalón inesperado de la selección masculina en el Eurobasket, donde no pudo ni siquiera acercarse al sensacional torneo continental que semanas antes hizo el femenino que, con bajas y jugadoras jóvenes, rozó el oro contra todo pronóstico, escapándosele de las manos en los segundos finales ante la favorita Bélgica por 65-67.

Las otras alegrías vinieron de la mano de la pujante modalidad del 3x3 y del basket en silla de ruedas. En el 3x3, la selección masculina formada por Iván Aurrecoechea, Diego de Blas, Guim Expósito y Carlos Martínez hizo historia al ganar el oro en la Copa del Mundo al batir en la final a Suiza (21-17), mientras que la femenina que componen Vega Gimeno, Sandra Ygueravide, Juana Camilión y Gracia Alonso de Armiño, que no pudo estar en la pelea por las medallas en esta competición, subió al podio en la Copa de Europa con una medalla de bronce.

Además, el baloncesto en silla nacional sobresalió por encima de todos con dos títulos continentales de relevancia y dos subcampeonatos mundiales. El primer gran éxito vino a nivel de clubes con el Amiab Albacete coronándose por cuarta temporada consecutiva, algo inédito en la historia de la competición, al batir al DECO Amicacci Abruzzo por 62-42.

Luego, durante el verano, el BSR celebró su primer Mundial de la modalidad 3x3, con la selección femenina y masculina logrando el subcampeonato, y el broche final llegó en otoño con el Europeo donde el combinado masculino hizo historia con su primer título al ganar a Gran Bretaña y el femenino fue bronce por tercera edición consecutiva.

En cambio, a nivel de clubes, el basket español no estuvo tan brillante y ni siquiera pudo meter a ninguno de sus equipos en la 'F4' de la Euroliga. Unicaja reeditó sus títulos de la Champions League y de la Copa Intercontinental, mientras que el Dreamland Gran Canaria alcanzó la final de la Eurocup. El Surne Bilbao Basket se coronó campeón de la FIBA Europe Cup.

El waterpolo continuó mostrando su pujanza, esta vez con la selección masculina que se desquitó del sinsabor de los Juegos de París con el título mundial, el cuarto de su historia, al ganar en Singapur a Hungría por 15-13. El equipo femenino, histórico oro olímpico en 2024, se mantuvo en el podio con una medalla de bronce. A nivel de clubes, el CN Sant Andreu ganó la Champions Femenina y la Supercopa de Europa.

GRAN AÑO DE LA RÍTMICA

Otra selección que tuvo un gran año 2025 fue la de rítmica. Inés Bergua, Salma Solaun, Lucía Muñoz, Andrea Corral, Andrea Fernández y Marina Cortelles lograron un histórico triplete en el Europeo al ganar el oro en el concurso completo, el ejercicio de cinta y el mixto, mientras que el Mundial se codeó con las mejores y sumó dos bronces (concurso completa y cinta).

El hockey patines trajo también éxitos con la selección femenina proclamándose campeona de Europa por novena ocasión, octava consecutiva, y el Generali HC Palau conquistó su tercera Copa de Europa en una final española ante el Telecable HC. El Molina Sport Gran Canaria fue campeón de Europa de hockey en línea.

El balonmano no contó esta vez con una alegría de los 'Hispanos' y el mayor éxito fue el del Barça al coronarse campeón del Mundial de Clubes, aunque en la modalidad de balonmano playa, la selección femenina fue campeona de Europa y la masculina subcampeona.

Mientras que el rugby vio como la selección femenina de 'XV' se volvía a proclamar campeona de Europa por duodécima vez en su historia y octava consecutiva y, en la modalidad de 'Seven', los 'Leones' fueron brillantes e históricos subcampeones del mundo. Además, el combinado masculino de 'XV' fue subcampeón de Europa, y el de 'Seven' se colgó la plata en las European Championships.

Finalmente, la selección femenina de 'flag football', nuevo deporte olímpico en Los Angeles 2028, se hizo con el bronce en el Europeo, y, en golf, España fue campeona de Europa y subcampeona del mundo por Equipos Femeninos.