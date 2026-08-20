Melilla presenta los Juegos del Agua como "ciudad activa, preparada y con capacidad de atraer a miles de deportistas"

Presentación de los Juegos del Agua en Melilla, con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, y el presidente de ADESP, José Hidalgo. - ADESP

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Autónoma de Melilla presentó este jueves los próximos Juegos del Agua, que se celebrarán del 26 de septiembre al 18 de octubre, para "proyectar la imagen de una ciudad activa, preparada y con capacidad de atraer a miles de deportistas y visitantes".

La cita, impulsada por la Asociación del Deporte Español (ADESP), junto al Gobierno de Melilla, contará con la participación de 11 Federaciones Deportivas Nacionales y 7 Autonómicas, presentándose como "uno de los eventos significativos del calendario deportivo nacional en el último trimestre del año", según un comunicado.

Los Juegos del Agua reunirán en Melilla a cerca de 3.000 deportistas, jueces y técnicos y acogerán la celebración de varios campeonatos de Europa y de España, entre otras competiciones, en un "escenario idóneo" y "en un momento en el que el Deporte se convierte en un elemento clave para transmitir estabilidad y confianza".

El presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, agradeció el apoyo del deporte español hacia Melilla. "Me emociona saber que no estamos solos, que Melilla no está sola, que hay gente que nos apoya desde lejos, pero que sentimos muy cerca", aplaudió. "No se puede dar mejor imagen que la del Deporte. A Melilla le corresponde estar en lo más alto", añadió.

Para José Hidalgo, Presidente de ADESP, "Melilla demuestra una vez más su capacidad para organizar eventos deportivos relevantes y para mantener su calendario con total normalidad". "Estos Juegos del Agua son un ejemplo de cómo el Deporte ayuda a proyectar una imagen de ciudad activa, preparada y con capacidad de atraer a miles de deportistas y visitantes", expresó.