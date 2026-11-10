Michael Watts encabeza el nuevo Consejo de Administración de The Team. - THE TEAM

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado (CEO), Michael Watts, encabeza el nuevo Consejo de Administración de The Team, compañía global especializada en deporte, música y entretenimiento, y que supervisará la estrategia de la compañía y su próxima fase de crecimiento, según informa la empresa en un comunicado.

El Consejo de Administración integra varios miembros del equipo directivo de The Team como, al margen de Michael Watts, Elizabeth Lindsey, presidenta global de Brands&Properties; Jason Ranne, presidente de Representación Global de Talento; Kevin Shivers, copresidente de la división de Música, Matthew Vandrau, presidente para EMEA y APAC; Elena Rochelli, directora financiera; y Jon Liebman, presidente y consejero delegado de Brillstein Entertainment Partners.

Todos ellos continuarán desempeñando sus respectivas funciones directivas al frente de sus áreas de negocio. A ellos se suman Davis Noell, director general sénior y codirector de Norteamérica; Greg Brown, socio operativo; Scott Marimow, director general; y Ahana Maken, vicepresidenta sénior de Providence Equity Partners.

Providence, accionista mayoritario de The Team, añadirá nuevos miembros externos al Consejo de Administración en los próximos meses. "Este es un momento importante para nuestra compañía. Los miembros de este Consejo han demostrado tener las cualidades que más valoramos: han hecho suya nuestra cultura, dan apoyo a sus compañeros y ofrecen resultados excepcionales a nuestros clientes. Este equipo afianzará lo que ya hemos conseguido y nos ayudará a acelerar nuestro crecimiento, centrándose en cómo podemos apoyar mejor los objetivos y aspiraciones de nuestros clientes", comentó Watts.

"The Team cuenta con un equipo directivo con un talento extraordinario, y celebramos la experiencia y el punto de vista que este Consejo aportará al negocio. Nos entusiasman las oportunidades que tenemos por delante para seguir creciendo, y seguiremos aportando capital y apoyo estratégico para contribuir a ampliar las capacidades de The Team en los sectores del deporte, la música y el entretenimiento", declaró Davis Noell, en representación de Providence.

The Team ofrece servicios de representación y marketing a talentos, marcas y titulares de derechos en 28 países y más de 70 ciudades de todo el mundo.