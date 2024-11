Miguel Carballeda: "Hemos encontrado buenos compañeros de viaje, amigos de los de verdad para salir adelante"

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miguel Carballeda, ya expresidente del Comité Paralímpico Español (CPE), admite que, aunque haya dejado el cargo, no ha cesado su "compromiso" con un movimiento que lideró durante dos décadas y que ha ido creciendo paulatinamente y ha logrado "salir adelante" gracias a haber encontrado "buenos compañeros de viaje y amigos de verdad", y está seguro de que seguirá evolucionando de la mano de su relevo, Alberto Durán, que "de esto sabe".

"Sí, el traje de presidente sí me lo he quitado porque hay que ponerse inmediatamente a otras cosas, pero el compromiso no y seguimos hablando casi a diario de algunos aspectos del CPE que estaban pendientes", reconoce Carballeda en una entrevista con Europa Press.

El gallego va "hablando" con su relevo Alberto Durán, "que pide opinión". "Si me la pide, lógicamente voy a dársela siempre, dejándole funcionar a él, que ha asumido la responsabilidad y de esto sabe. Y yo detrás, un poco ayudando, como he hecho siempre estos 20 años", advirtió.

Carballeda, que no esperaba mantenerse tanto tiempo al frente del CPE, "ni otras cosas", decidió "hacer el relevo y dar el paso para que otras personas sigan mejorando el comité" en las Navidades de 2023. "Lo he dejado las mejores manos, con un gran equipo que se ha ido forjando y que hará un trabajo inmensamente mayor que les tiene que llevar a Los Ángeles, si es posible, incluso con mejores resultados", apuntó.

El presidente del Grupo ONCE no olvida la importancia del Movimiento Paralímpico para ayudar "a hacer visible y a que la sociedad tenga un gran reconocimiento del colectivo de la discapacidad", destacando "el hito" de haber logrado cambiar el artículo de la Constitución que les identificaba como 'disminuidos' y ahora lo hace como 'personas con discapacidad'. "No hay nada más importante que las personas y el apellido con discapacidad, igual que las personas mayores o cualquier otro colectivo que haya que identificar para destacarlo y ayudarle", remarcó.

"Pero creo que los paralímpicos han demostrado, demuestran y seguirán demostrando su gran capacidad para ir por el mundo en nombre de nuestro país, siendo en muchos aspectos los mejores del mundo", añadió el expresidente del CPE.

Y durante su mandato se han roto muchas barreras como un Plan ADOP, el Princesa de Asturias de los Deportes para Teresa Perales, el Premio Nacional del Deporte para Susana Rodríguez o la equiparación de los premios entre olímpicos y paralímpicos por medalla en unos Juegos. Él no se queda con ninguna en especial porque "todas son importantes sobre todo porque suman" y "van ayudando desde frentes muy diversos y llegan también a muchos colectivos distintos".

En este sentido, considera "muy importante llegarle a los niños" para que vean "con normalidad" el tener una discapacidad. "A eso ayuda también el Movimiento Paralímpico que a la vez que va dando un ejemplo a la sociedad, que suelo decir que no andamos sobrados en nuestro país de buenos ejemplos, sobre todo desde un punto de vista social y de compromiso humano", confesó.

Carballeda pide "mirar hacia el futuro todos juntos y no despreciando absolutamente a nadie y dando una oportunidad a cualquiera". "Hemos demostrado que no se nos la puede negar a las personas con discapacidad. Traer 40 medallas de París no es nada fácil. Todos queremos competir en el mundo, que se nos reconozca esa gran capacidad de las personas con discapacidad y el deporte nos ayuda a ponerlo en el conocimiento de la ciudadanía", comentó.

LA CRISIS ECONÓMICA Y LA PANDEMIA

También está feliz de comprobar lo "muchísimo" que ha evolucionado el conocimiento de la sociedad del deporte para personas con discapacidad. "Cada día lo he comprobado y contrastado con estudios y diversas encuestas, y he visto cómo se suman a nosotros prácticamente una treintena de patrocinadores, empresas importantes, que además son importantes por su compromiso social, que es algo que demanda la sociedad cada vez más", afirmó.

"Y ahí están los mejores ayudándonos, haciendo lo posible, y eso ha hecho que, por ejemplo, el 90% del presupuesto anual del CPE sea público de las empresas que trabajan con nosotros en este empeño de mejorar la vida de los paralímpicos españoles. Y esto sirve de tren que lleva muchos vagones detrás que tienen mucho que ver con la dignidad y con el desarrollo personal de las personas con discapacidad", agregó al respecto.

Como presidente del CPE, también tuvo que lidiar con la crisis económica de la pasada década y con la pandemia. "Siempre se aprende", reconoció el gallego. "Cuando vino la crisis económica, las empresas nos contaban que no podían porque no vendían sus productos, y estuvimos pidiéndoles que al menos no nos dejaran, que redujeran la cantidad, pero que estuvieran con nosotros porque nos gustaba tenerles ahí para luego volver a recuperarles. Conseguimos sobrevivir con muchas limitaciones, apretándonos el cinturón cuando vinieron mal dadas", recordó.

La pandemia fue también "muy difícil" porque los deportistas "tenían que seguir entrenando". "Y ahí el equipo del Comité hizo un trabajo realmente extraordinario llevándole máquinas para entrenar a domicilio, subiendo a veces a cuartos pisos sin ascensor", manifestó.

"Hemos encontrado buenos compañeros de viaje, amigos de los de verdad que nos han ayudado a salir adelante", celebró Carballeda. "Creo que vale la pena y si hay alguien escuchando en alguna empresa, quizás quiera formar parte de la familia paralímpica, la recibiríamos muy bien, se sorprenderá si se viene con nosotros", expresó.

Ahora, Alberto Durán tendrá que "encauzar algunos proyectos de futuro", muchos relacionados con "otros problemas" de la discapacidad o de índole deportiva como solventar "la injusticia" en el programa 'Team España' del CSD de que no se incluyan a los ocho primeros como en el caso de los deportistas olímpicos sino sólo a tres.

"Ya tenemos el compromiso del presidente del CSD para igualarlo. Eso nos puede ayudar, nos hace más iguales y seguimos avanzando, que ese es el objetivo. Para eso peleamos todos los días en el mundo de la discapacidad y en el mundo paralímpico", sentenció Carballeda.

"INJUSTICIA TOTAL" QUE MADRID NO FUESE SEDE DE LOS JUEGOS

Miguel Carballeda también vivió el sinsabor de las tres candidaturas de Madrid para acoger los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2012, 2016 y 2020. "No pudo ser, pero creo que fue también, yo que lo viví, una injusticia total. Madrid, que es la única capital importante que no ha tenido Juegos Olímpicos y Paralímpicos y, en cambio, hay otras que han tenido más de uno, se lo merecía", se sinceró.

"Yo que la trabajé y la defendí, aseguro que la candidatura de Juegos Paralímpicos era mejor que la de otros países, pero eso sumaba poco y sin embargo había otras cosas que sumaban más, entre ellas intereses internacionales y económicos muy fuertes", remarcó.

En el proyecto para albergar la cita de 2020, no escondió que "el mensaje más repetido quizás era aquel de que ya estaba todo hecho y que no había que gastar nada y las instalaciones estaban hechas". "Entonces, quien lo escuchaba, pensaba que ahí estaba todo el 'pescado vendido' y no había negocio, y cuidado con estas cosas porque el deporte tiene también detrás tremendos intereses que al final se cargan completamente el espíritu deportivo", detalló.

"Pero Madrid debería de poder hacer en algún momento, si la sociedad quiere y Ayuntamiento, Comité Olímpico y Paralímpico se ponen de acuerdo, unos Juegos porque esta ciudad, que acoge a todo el mundo, se merece también acoger a los deportistas de todo el mundo y hacer los mejores Juegos Olímpicos y Paralímpicos para que ubiquen definitivamente como gran capital del mundo a Madrid en el futuro", concluyó.